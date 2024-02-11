Doğada nesli tükenmekte olan hayvanların yaşamlarını takip etmek için kameralar bulunuyor.
Kameralara da zaman zaman bu hayvanların görüntüleri yansıyor.
Bilim dünyasını heyecanlandıran görüntülerinden biri de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından paylaşıldı.
"Bugün fotokapanımızın misafiri Çizgili Sırtlan"
Bakan Yumaklı, fotokapana yakalanan canlıyı "Bugün fotokapanımızın misafiri Çizgili Sırtlan" diyerek paylaştı.
Yumaklı, paylaşımında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü (Milli Parklar) etiketledi.
"Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel"
Bakan Yumaklı'nın Çizgili Sırtlan'ın görüntülerini de aktardığı mesajında şu ifadelere yer verildi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel.
Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz.
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