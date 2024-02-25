İbrahim Yumaklı paylaştı! Doğal yaşamın bu seferki sürprizi 'su samuru' oldu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, Türkiye'de kayıt altına alınan su samurunun görüntülerini paylaşarak, türün korunduğunu belirtti.

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DHA

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya ve sucul ekosistemin önemli bir parçası olan su samurları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korunuyor.

Zaman zaman kendilerini gösteren su samurları, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kayıt altına alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, su samuru, geçen günlerde Kastamonu'da da görüntülendi.

Görüntüleri Bakan İbrahim Yumaklı paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da kayıt altına alınan su samurunun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, ekipler tarafından görüntülenen sevimli misafirin, koruma altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

İzleyenleri gülümsetti

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kayıt altına alınan su samurunun görüntüleri izleyenleri kalbini yumuşattı.

"Yaşat-koru-sev"

Bakan Yumaklı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Kastamonu'daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi 'su samuru' oldu. Ekiplerimizin tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek. Yaşat-koru-sev.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)