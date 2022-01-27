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- İç çamaşırı, tükürük derken olanlar oldu! Şimdi de rahminden çıkarılan doğum kontrol aparatını satıyor
İç çamaşırı, tükürük derken olanlar oldu! Şimdi de rahminden çıkarılan doğum kontrol aparatını satıyor
- Haber Merkezi
- 27.01.2022 - 17:21
TikTok platformunda ''Rebekka Blue'' kullanıcı adıyla tanınan fenomen Ana Dee, her hareketiyle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor.
Daha önce kullanılmış iç çamaşırını ve tükürüğünü satmasıyla gündem olan TikTok fenomeni, bu sefer satışa sunduğu objeyle hayrete düşürdü.
Fenomen isim, rahminden çıkarılan doğum kontrolünde kullanılan spirali satacağını duyurdu.
ÇÖPTEN GERİ ALDI
Geçtiğimiz günlerde doktora gittiğini anlatan Ana Dee, 5 yıldan bu yana rahminde olan doğum kontrol aparatını yenilettiğini açıkladı.
Doktordan çıkarken çöpteki aparatı geri aldığını söyleyen Dee, satışa çıkarmaya karar verdiğini anlattı.
AÇIK ARTTIRMAYLA SATILACAK
Fenomen isim, doğum kontrol aparatını açık artırmada satacağını belirtti.
Ürünün açık arttırmasına 1000 euro ile başlanacağını ifade eden fenomen, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılayacağını umduğunu dile getirdi.