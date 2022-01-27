Euro
15.2148
-0.48%
Dolar
13.6452
0.41%
Altın
788.4450
-0.78%
Borsa
1998
2.38%
Bitcoin
505.502
-3.09%
BTXN Coin
26.80
-12.70%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C
    • İç çamaşırı, tükürük derken olanlar oldu! Şimdi de rahminden çıkarılan doğum kontrol aparatını satıyor

    İç çamaşırı, tükürük derken olanlar oldu! Şimdi de rahminden çıkarılan doğum kontrol aparatını satıyor

    İç çamaşırını ve tükürüğünü satarak milyonlar kazanan TikTok fenomeni Ana Dee, yeni satış ürününü açıkladı. Fenomen isim, bu sefer de rahminden çıkarılan doğum kontrol aparatını satacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 17:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İç çamaşırı, tükürük derken olanlar oldu! Şimdi de rahminden çıkarılan doğum kontrol aparatını satıyor

    TikTok platformunda ''Rebekka Blue'' kullanıcı adıyla tanınan fenomen Ana Dee, her hareketiyle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor.

    Daha önce kullanılmış iç çamaşırını ve tükürüğünü satmasıyla gündem olan TikTok fenomeni, bu sefer satışa sunduğu objeyle hayrete düşürdü.

    Fenomen isim, rahminden çıkarılan doğum kontrolünde kullanılan spirali satacağını duyurdu.

    ÇÖPTEN GERİ ALDI

    Geçtiğimiz günlerde doktora gittiğini anlatan Ana Dee, 5 yıldan bu yana rahminde olan doğum kontrol aparatını yenilettiğini açıkladı.

    Doktordan çıkarken çöpteki aparatı geri aldığını söyleyen Dee, satışa çıkarmaya karar verdiğini anlattı.

    İç çamaşırı, tükürük derken olanlar oldu! Şimdi de rahminden çıkarılan doğum kontrol aparatını satıyor #1

    AÇIK ARTTIRMAYLA SATILACAK

    Fenomen isim, doğum kontrol aparatını açık artırmada satacağını belirtti.

    Ürünün açık arttırmasına 1000 euro ile başlanacağını ifade eden fenomen, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılayacağını umduğunu dile getirdi.

    İç çamaşırı, tükürük derken olanlar oldu! Şimdi de rahminden çıkarılan doğum kontrol aparatını satıyor #2

    İç çamaşırı, tükürük derken olanlar oldu! Şimdi de rahminden çıkarılan doğum kontrol aparatını satıyor #3

    İç çamaşırı, tükürük derken olanlar oldu! Şimdi de rahminden çıkarılan doğum kontrol aparatını satıyor #4


    Görüş Bildir