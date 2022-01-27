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İç çamaşırı, tükürük derken olanlar oldu! Şimdi de rahminden çıkarılan doğum kontrol aparatını satıyor

İç çamaşırı, tükürük derken olanlar oldu! Şimdi de rahminden çıkarılan doğum kontrol aparatını satıyor

İç çamaşırını ve tükürüğünü satarak milyonlar kazanan TikTok fenomeni Ana Dee, yeni satış ürününü açıkladı. Fenomen isim, bu sefer de rahminden çıkarılan doğum kontrol aparatını satacağını duyurdu.