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    İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
    • 08.08.2022 - 00:24
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    İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

    Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

    Meteorolojiden Konya'nın batısı için sağanak uyarısı

    Öte yandan Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Konya'nın batı çevrelerinde ilerleyen 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak, yerel olarak kuvvetli olacak.

    Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

    İç Ege ve Batı Akdeniz in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı #1

    5 günlük hava tahmini

    İç Ege ve Batı Akdeniz in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı #2

    İç Ege ve Batı Akdeniz in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı #3

    İç Ege ve Batı Akdeniz in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı #4

    İç Ege ve Batı Akdeniz in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı #5

    İç Ege ve Batı Akdeniz in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı #6


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