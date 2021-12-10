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- 'İçelim içimiz ısınsın' dediğimiz salep bakın kaç kaloriymiş
'İçelim içimiz ısınsın' dediğimiz salep bakın kaç kaloriymiş
Mis gibi kokusu ile kış aylarının geldiğini hatırlatan salep, sofralardan eksik olmaz. Kış aylarının vazgeçilmezi olan salep, bilinmeyen binlerce faydası ve kalorisi ile ön plana çıkıyor.
- Haber Merkezi
- 10.12.2021 - 18:24
- Güncelleme : 10.12.2021 - 22:33
Kış ayları geldiğinde daha sıcak ve içimizi ısıtacak içecekleri tercih ediyoruz ve başı salep çekiyor.
Sıcacık bir salep yaparak, yağmurun ve kitap okumanın keyfini çıkarmanın tadı bambaşkadır.
Salep sevmeyen genellikle yoktur ancak bazıları yaz ya da kış fark etmeden kahve tercih ediyor olabilir.
Salep içenlerin bazıları faydalarına hakimken, bazıları ise faydalarını bilmeden tüketebiliyor.
Ancak salep içerken hem faydalarını bilmek hem de kaç kalori olduğunu öğrenmek işimize yarayabilir.
Peki, Salep kaç kaloridir ve faydaları nelerdir? İşte yanıtı...
SALEP TÜKETMENİN FAYDALARI
- Regl düzensizliğini dengeler.
- Günlük almanız gereken şeker ihtiyacını karşılar.
- Göğüs hastalıklarını giderir.
- Öksürük ve bronşit gibi sorunları giderir.
- Yağ yakma hızını arttırır.
- Vücudun ısınmasını sağlar.
- Sindirimi kolaylaştırır.
SALEP KAÇ KALORİDİR?
- 1 fincan (200) ml salep 188 kaloridir.
- 1 kahve fincanı (150) ml salep 140 kaloridir.
- 50 ml salep 235 kaloridir.