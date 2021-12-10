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'İçelim içimiz ısınsın' dediğimiz salep bakın kaç kaloriymiş

'İçelim içimiz ısınsın' dediğimiz salep bakın kaç kaloriymiş

Mis gibi kokusu ile kış aylarının geldiğini hatırlatan salep, sofralardan eksik olmaz. Kış aylarının vazgeçilmezi olan salep, bilinmeyen binlerce faydası ve kalorisi ile ön plana çıkıyor.