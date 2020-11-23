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- "İçimizdeki Kafes" adlı tiyatro oyunu seyircisiyle buluşmayı heyecanla bekliyor
"İçimizdeki Kafes" adlı tiyatro oyunu seyircisiyle buluşmayı heyecanla bekliyor
- Haber Merkezi
- 23.11.2020 - 16:35
Erkeklerin belirli bir yaştan sonra bir kafesin içine hapsedildiğini ve bu kafesin bir kadın tarafından denetlendiğini düşünün!
Tema sanat ve Papakçı Konsepti’nin yapımcılığını üstlendiği bu kara komedi de başrolleri Murat Ergür, Ecmel İs ve Eray Türk paylaşıyor.
Oyunun yazarı ve yönetmeni ise Eray Türk.
“İÇİMİZDEKİ KAFES"
YAZAN / YÖNETEN: ERAY TÜRK
YAPIM: TEMA KÜLTÜR SANAT & PAPAKÇI KONSEPTİ
YAPIMCI: SERCAN AKKAYA & SACİT PAPAKÇI
OYUNCULAR: MURAT ERGÜR – ECMEL İS – ERAY TÜRK
DEKOR TASARIM: VEDAT OYURYÜZ
SÜRE: 75 DK – TEK PERDE KARA KOMEDİ
OYUNUN KONUSU
Oyunumuz bir kara komedidir. Yaratmış olduğumuz dünyanın içerisinde; erkekler belirli bir yaştan sonra bir kafesin içine hapsedilmişlerdir ve tek amaçları oradan çıkmaktır. Buna karar verecek olan aslında bizim oyundaki karakterimiz olan Hakan olsa da bir kadın mekanizması tarafından ona eşitlik, ahlak ve vicdan anlatılmaya çalışılmaktadır. Bunu yaparken de bir yandan insanoğlunun çekirdeği olan ancak hala çözümlemekte zorlandığımız ‘’id’’-ego ve süper ego kavramları üzerinden bu dünyayı ele aldık. Hayatımızın her anında yaşadığımız kadın-erkek ilişkilerindeki gerçeklerin karmaşasıyla örülen bu oyunun en can alıcı noktası ise Hakan’ın ‘’id’’i ile tanışması olacaktır.
HAKAN (MURAT ERGÜR)
Oyunun alt metninde egoyu canlandıran bu karakterimiz; 40’lı yaşlarında, gündelik hayatımızda sıkça rastladığımız erkek tiplerden biridir. Oyunun ilk bölümlerinde ezberden öğrendiği şeylerle hayatına devam etmek isteyen Hakan, bir yandan da neden bir kafesin içinde olduğunu anlamaya ve bununla ilgili olarak hem kendisini kontrol eden Aslı’yla hem de ‘’id’’ ile iletişim halindedir. Tabii bu anlama şekli, anlatmaya çalıştığımız durum açısından değerlendirildiğinde, karakterin aydınlanması için pek uygun bir hal değildir.
ASLI (ECMEL İS)
Süper egoyu; ahlakı, vicdanı, eşitlik anlayışını canlandıran bu karakterimiz, bir yandan bu durumla uğraşırken, bir yandan da kadınların en temel hakkı olan eşitlik kavramını savunmaktadır. Kendisini anlama konusunda sıkıntı yaşayan Hakan’la iletişim kurmaya çalışan karakterimiz, kimi zaman öğretici kimi zaman bir eş kimi zaman bir arkadaş paydasında bu durumu en çok sıkıntı yaşadıkları karşı cinse anlatmaya çalışır. Erkeğe kafesten asıl çıkış̧ biletini verecek olan Aslı, aslında Hakan’ın kendi dünyasında yaratmış olduğu süper egosudur. Bu nedenle, özellikle her gün duyduğumuz, okuduğumuz ve gördüğümüz kadına şiddet konusunda Aslı’nın söyleyecekleri, kendi karakteri açısından ve oyunu izlemeye gelecek olanlar açısından da oldukça önemli bir hal almaktadır.
İD (ERAY TÜRK)
Adından anlaşılacağı üzere, insanın en ilkel hali olarak karşımıza çıkan ‘’İD’’, bir yandan Hakan’a başka kapılar göstermeye çalışırken, bir yandan da O’nun yaşadığı karışıklıkların en temel sebeplerinden birisidir. Kimi zaman Hakan’ı yanlış yerlere sürüklüyor olsa da oyunun sonunda Hakan’a tüm bunların birer illüzyon olduğunu söyler. Başka bir yerden bakacak olursak, hepimizin en içerideki hali olan bu karakter bile kendi öğrenmişliklerinden dolayı Hakan’a çok daha karmaşık bir gerçekliğin içerisine sürükler.