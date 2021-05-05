İçine sevgimizi de kattık: Kaşarlı omlet

Sahur sofralarının vazgeçilmezi yumurta, doyuruculuğuna ek olarak hiç bu kadar lezzetli ve göz doldurucu olmamıştı.

Eriyen kaşar peynirinin yakışmadığı bir şey söyleyebilir misiniz? Börekten tosta, fırın yemeklerinden çorbalara, her tarife lezzet katan kaşar peyniri, bu kez sahurda omletle sizlerle. Omlet dediysek yanlış anlaşılmasın; yumurtayı süt ve baharatlarla çırpıyor, tereyağlı tavada kabartarak pişiriyoruz. Rendelenmiş kaşar peyniri de eriyince tabağa alıp, taze sebzelerle servis ediyoruz. Altı nar gibi kızarmasına karşın içi sulu kalan, kıvamıyla omletinizi bir tık öteye taşıyacak bu lezzete sahur sofralarınızda yer açarken, yanında simit ya da pidenizi eksik etmeyin.

Kaşarlı Omlet Tarifi VİDEO

KAŞARLI OMLET TARİFİ

Malzemeler

- 6 adet yumurta

- ½ su bardağı süt

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 200 gr rendelenmiş kaşar peyniri

- 1 adet yeşil biber

- 1 adet domates

Yapılışı

Yumurtaları boş bir kaseye kırın ve içerisine süt, tuz, karabiberi ilave edip çırpın. Tereyağını tavaya alıp eritin ve çırptığınız omlet karışımını tavaya dökün. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini her yere eşit miktarda olacak şekilde yayın.

Tavanın kapağını kapatın ve üst kısmı tamamen pişinceye kadar kısık ateşte pişirin. Pişen omleti tabağa aktarın. Yarısının üzerine doğranmış biber ve domatesi serpip ikiye katlayın. Çıtır simitlerle servis etmeyi unutmayın.

Afiyet olsun...

Kaşarlı omlet besin değerleri: