İçişleri Bakanlığı KPSS 60 puan ile 124 sözleşmeli personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

İçişleri Bakanlığı KPSS 60 puan ile 124 sözleşmeli personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınavla 124 sözleşmeli personel alımı yapacak. İşte İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihi..

İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınav ile 124 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına 9 avukat, 3 inşaat mühendisi, 2 harita mühendisi, bir makine mühendisi, 4 bilgisayar mühendisi, 4 yazılım mühendisi, 2 elektrik elektronik mühendisi, 2 elektronik haberleşme mühendisi, 2 endüstri mühendisi, bir arşiv uzmanı, bir İngilizce mütercim tercüman, bir sosyal çalışmacı, 2 psikolog, taşra teşkilatına ise 90 çağrı karşılama personeli alınacak.

Sözlü sınava girecek adaylarda 2020 KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olma şartı aranacak.

Peki İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte, 2021 İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sözlü sınav ile yapılacak olan alımlar için başvurular, 29 Kasım saat 09.30'da başlayıp, 3 Aralık saat 17.30'da sona erecek.

Adaylar sınav başvurularını e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden, e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapabilecek.

Ayrıca adaylar, başvuru tarihleri arasında Bakanlığın "https://www.icisleri.gov.tr" adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecek.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar),

B) ORTAK ŞARTLAR

1- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

2-Başvurular sadece bir İl’e veya Bakanlığa yapılır, birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla İl’e ya da Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

4- Avukat, Mühendis(İnşaat, Harita, Makine, Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstri), Arşiv Uzmanı, Mütercim-Tercüman (İngilizce), Sosyal Çalışmacı ve Psikolog pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak;

(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.