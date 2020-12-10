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    İçişleri Bakanlığı'nın 'olta balıkçılığı' genelgesi öncesi Galata Köprüsü

    İstanbul'da olta balıkçılığının en yoğun yapıldığı Galata Köprüsü'nde, yeni yayınlanan genelge öncesi vatandaşlar arası mesafenin az olduğu görüldü.
    • DHA
    • 10.12.2020 - 08:56
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 09:33
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    İçişleri Bakanlığı'nın 'olta balıkçılığı' genelgesi öncesi Galata Köprüsü

    Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler her geçen gün artıyor.

    İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

    Genelgeye göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak.

    YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

    İstanbul'da en fazla olta balıkçılığının yapıldığı yer Galata Köprüsü. Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'ndeki yoğunluk kameraya yansıdı.

    İçişleri Bakanlığı nın olta balıkçılığı genelgesi öncesi Galata Köprüsü #1

    "BELEDİYE SADECE SATICILARI DENETLİYOR"

    Balıkçıların çoğunun maske taktığı, bazılarının ise maskesini çenesinin altına indirdiği görüldü. Balıkçılardan biri maske taktığını ve önlemini aldığını belirterek, "Belediye sadece satıcıları denetliyor burada, yaş altını denetlemiyor. Şuraya bakın çoğu 65 yaşın üstünü geçmiş, büyük sıkıntımız o. Korkuyoruz. Belediyenin, polislerin 65 yaş üstünü denetlemesi lazım. Bütün korkumuz o." dedi.

    İçişleri Bakanlığı nın olta balıkçılığı genelgesi öncesi Galata Köprüsü #2

    MESAFEYE DİKKAT EDİLDİĞİ SÖYLENDİ

    Başka bir balıkçı da balık tuttuğunu, mesafeye dikkat ettiğini, yanındaki balıkçıların da mesafeye dikkat ettiğini belirtti.

    İçişleri Bakanlığı nın olta balıkçılığı genelgesi öncesi Galata Köprüsü #3

    İçişleri Bakanlığı nın olta balıkçılığı genelgesi öncesi Galata Köprüsü #4

    İçişleri Bakanlığı nın olta balıkçılığı genelgesi öncesi Galata Köprüsü #5

    İçişleri Bakanlığı nın olta balıkçılığı genelgesi öncesi Galata Köprüsü #6

    İçişleri Bakanlığı nın olta balıkçılığı genelgesi öncesi Galata Köprüsü #7

    İçişleri Bakanlığı nın olta balıkçılığı genelgesi öncesi Galata Köprüsü #8

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