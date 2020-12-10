İçişleri Bakanlığı'nın 'olta balıkçılığı' genelgesi öncesi Galata Köprüsü

İstanbul'da olta balıkçılığının en yoğun yapıldığı Galata Köprüsü'nde, yeni yayınlanan genelge öncesi vatandaşlar arası mesafenin az olduğu görüldü.

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler her geçen gün artıyor.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak.

YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

İstanbul'da en fazla olta balıkçılığının yapıldığı yer Galata Köprüsü. Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'ndeki yoğunluk kameraya yansıdı.

"BELEDİYE SADECE SATICILARI DENETLİYOR"

Balıkçıların çoğunun maske taktığı, bazılarının ise maskesini çenesinin altına indirdiği görüldü. Balıkçılardan biri maske taktığını ve önlemini aldığını belirterek, "Belediye sadece satıcıları denetliyor burada, yaş altını denetlemiyor. Şuraya bakın çoğu 65 yaşın üstünü geçmiş, büyük sıkıntımız o. Korkuyoruz. Belediyenin, polislerin 65 yaş üstünü denetlemesi lazım. Bütün korkumuz o." dedi.

MESAFEYE DİKKAT EDİLDİĞİ SÖYLENDİ

Başka bir balıkçı da balık tuttuğunu, mesafeye dikkat ettiğini, yanındaki balıkçıların da mesafeye dikkat ettiğini belirtti.





















