İçişleri'nden kalacak yeri olmayanlar ve sokak hayvanları için genelge

İçişleri'nden kalacak yeri olmayanlar ve sokak hayvanları için genelge

Ülke genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk hava nedeniyle 81 il valiliğine 'kalacak yeri olmayan vatandaşlar' ve 'sokak hayvanları' konulu 2 genelge gönderildi.

Türkiye genelinde kendisini hissettiren soğuk havalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı önlemleri hayata geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'kalacak yeri olmayan vatandaşlar' konulu genelgede; tüm il ve ilçelerde barınma ihtiyacı bulunanların tespit edilerek bu kişilere uygun barınma alanları sağlanması istendi.

KALACAK VE YİYECEK İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Buna göre bu kişiler, öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerine yerleştirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinin yetersiz kalması durumunda anlaşmalı pansiyon, otel gibi yerlerde herhangi bir ücret alınmadan konaklamaları sağlanacak.

Söz konusu kişilerin sağlık kontrolleri yapılarak ihtiyaç duydukları yakacak, temel gıda, giyim, sağlık gibi ihtiyaçları giderilecek.

Sosyal sorumluluk kampanyaları ile bu kişilere destek olunmasına yönelik farkındalık artırılacak. Bu kişilerin aileleri ile iletişime geçilerek evlerine dönmelerine yönelik her türlü destek verilecek.

HAYVAN BESLEME GRUPLARI OLUŞTURULACAK

Sokak hayvanları konulu genelgede ise hayvanlara karşı işlenen suç ve kabahatlerin engellenmesi, bu suç ve kabahatlerin karşılıksız kalmaması ve hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ihbar, şikayet ve istek mekanizmasının etkin kullanıldığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulamasının hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediği belirtilerek, sokaklarda yaşayan, barınma ve beslenme imkanı bulunmayan, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bu doğrultuda, valilik ve kaymakamlıkların yerel yönetimlerle koordinasyon kurarak sokak hayvanlarının beslenmesi, barınması ve veterinerlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik tedbirler alması istendi.

YEREL GRUPLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Genelgeye göre, sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile iş birliği yapılacak. Sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülerden oluşan 'Hayvan Besleme Grupları' oluşturulacak.

Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak.