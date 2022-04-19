Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'nın sonuçlarını merak edenler, "İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Adalet Bakanlığı'nın kadrolarında görev almak isteyenler ve İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na girenler, sonuçlara odaklandı.

Bu sınavda ter döken ve Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışanlar, araştırma yapmaya başladı.

3 Nisan tarihinde Ankara'da yapılan ve ÖSYM'nin sayfasından duyurulması beklenen sınav sonuçlarından sonra birçok aday hayallerine ulaşmış olacak.

Bu kapsamda adaylar, "İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihi 2022..

İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2022?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamalar çerçevesinde Icra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları 28 Nisan Perşembe günü açıklanacak.

Sınava; TC vatandaşı olan Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans programı mezunu olup, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış (doğum tarihi 31.01.1978 ve daha sonra olanlar) olanlar katılabilir.