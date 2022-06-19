İçten ve anlamlı Babalar Günü mesajları 2022: Eşe, babaya, abiye, kardeşe, sevgiliye...

Sevdiklerinin 19 Haziran Babalar Günü'nü kutlamak isteyenler, duygu dolu ve içten mesajları ve sözleri araştırıyor. İşte anlamlı Babalar Günü mesajları 2022...

Dünyada her yıl haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar günü, bu yıl 19 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

Bu özel ve anlamlı günde, babalarına mesaj göndererek yanlarında olduklarını hissettirmek isteyenler, anlamlı, farklı ve duygusal Babalar Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor.

WhatsApp, Facebook, SMS yoluyla mesaj atacak olanlar, anlamlı ve içten sözleri yazıp göndermek istiyor.

İşte en duygusal, farklı ve anlamlı Babalar Günü mesajları ve sözleri 2022...

Babalar Günü kutlama mesajları 2022

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Nezaket, merhamet ve dürüstlük... Senden öğrendiğim en önemli üç şey. Kızın/oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar günün kutlu olsun!

Geceler çok uzun sabah olmuyor baş yastıkta ama uyku tutmuyor bir tıkırtı duysa hemen kalkıyor. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Babanın faziletleri, çocukların servetidir. (Anatole France)

Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir babaya bakamaz. (Gabrielle D’annunzio)

Bir babanın çocukların yapabileceği en büyük iyilik onların annelerini sevmektir. (Theodore Hesburgh)

Bir baba; kendini, kudretinden aşağı derecede, çocuklarını, kudreti nispetinde, kadınını da, kudretinin fevkinde giyindirmelidir. (Arap Atasözü)

Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim .

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişim de ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günün kutlu olsun.

Bana güç verdin, destek verdin, her zaman ama her zaman yanımdaydın, hayat boyu bütün bunlar için sana teşekkür edebilmem imkansız. Fakat yine de deneyeceğim. Teşekkür ederim baba. Seni çok seviyorum.





Evimizin güneşi bir tanecik babacığıma kucak dolusu sevgiyle... Canım babacığım, sen bizim her şeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun bir tanecik babacık.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun...

Gelinciklerin en sadesine papatyaların en güzel kokanına güllerin en güler yüzlüsüne babaların en sevgilisine babalar günün kutlu olsun biricik babacığım.

Evimizin yakışıklısı... Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun. Ailen.

Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sevgisini her zaman üzerimde hissettiğim dün de bugün de yarın da hep yüreğim kadar yakınımda olan babacığım seni çok seviyorum. Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!