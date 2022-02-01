İçtiğimiz sulardan çok farklı! Zemzem suyunun 8 şaşırtıcı faydası

Mukaddes topraklardan çıkan ve Müslümanların şifa kaynağı olan zemzem suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Peki zemzem suyunun diğer sulardan farkı nedir? İşte zemzem suyunun faydaları…

Normal sulardan çok daha farklı olduğu bilimsel açıdan kanıtlanan zemzem suyu, Hz. Hacer (as) annemize ve O’nun vesilesiyle bütün insanlığa hediye edilmiştir.

Müslümanlar için çok önemli bir yere sahip olan zemzem suyu, bundan 4 bin yıl önce Hz. Hacer’in çaresizce oğlu Hz. İsmail’e su aramasıyla ortaya çıkmıştır.

Dünyadaki bütün insanlığa hediye edilen zemzem suyunun üzerinde ne kadar araştırma yapılırsa yapılsın sırrı bir türlü çözülememektedir. Ancak bilinen bir gerçek var ki içeriğinde bolca mineral barındıran zemzem suyu, dünyadaki hiçbir su ile kıyas kabul edilemez.

Peki zemzem suyunun nereden geldiğini ve faydalarını biliyor musunuz? İşte sizler için zemzem suyunun özelliklerini ve Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) bu özel su hakkındaki hadislerini derledik.

HZ. HACER (RA) VE HZ. İSMAİL’İN ZEMZEM KISSASI

Zemzem suyunun anlamı oldukça büyük ve oldukça derindir. Bu suyun anlamı, tarihte 4 bin yıl öncesine dayanmaktadır.

Hz. İbrahim (as), Cenabı Hakk’ın emri ile biraz erzak toplayıp Hz. Hacer ve kundaktaki Hz. İsmail’i alır ve Mekke’ye gider. Hz. İbrahim, ailesini şu anda zemzem suyunun çıkarıldığı yere bırakıp geri döner.

Hz. Hacer, oğluyla orada günlerce yaşar ve haliyle erzakları gün geçtikçe azalır. Belli bir zaman sonra ellerinde kalan son suyu da tüketince iyice aç ve susuz alır. Henüz oralar çöl olduğundan etrafta yardım isteyecek birilerini de bulamaz.

Bu duruma daha fazla dayanamayan Hz. İsmail, ağlamaya başlayınca Hacer validemiz, birilerini bulabilmek umuduyla Safa ile Merve tepeleri arasında koşmaya başlar. Sonunda Merve Tepesi’ne çıkan Hz. Hacer, bir ses duyar ve Hz. İsmail’in yanında Cebrail’i (as) görür.

Yine Cenabı Hakk’ın emri ile bir rivayete göre, ayağı ya da eli ile toprağı kazıyan Cebrail (as), zemzem suyunun çıkmasını sağlar. Bu duruma çok sevinen Hz. Hacer ise suyun akmasını engellemek için “Dur Dur” anlamına gelen “Zem Zem” diye hitap eder ve suyun durmasını sağlar. Zemzem suyunun anlamı tam olarak budur.

ZEMZEMİN DİĞER SULARDAN FARKI

Bütün insanlığı hayrete düşüren zemzem suyunun kaynağı her daim merak uyandırmıştır. Yüzyıllardır araştırmalar yapılmasına rağmen bilim insanları zemzem suyunun nereden çıktığına dair bir bilgiye henüz ulaşamamıştır.

Zemzem suyunun içeriğinde bulunan zengin minerallerin faydaları saymakla bitmez. Bilim insanlarının da odak noktası olan zemzem, diğer içme sularına oranla çok daha az kükürt ve tuz içermektedir.

Bilimsel araştırmalarla sabit olan farklardan bir diğeri de içeriğinde insan sağlığına zarar verecek hiçbir maddenin, bir mikrop ya da bakterinin dahi bulunmamasıdır.

Bugün dahi hala 1,5 metre derinliğindeki bir kuyudan çıkarılan bu su, diğer içme sularına kıyasla çok daha besleyici bir özelliğe sahiptir. Çöl susuzluğunu dahi gidermesi, açların karnını doyurması, vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilecek besleyici değerlere sahip olması, zemzem suyunun diğer sulardan farkını ortaya koymaktadır.

ZEMZEM SUYUNUN FAYDALARI

4 bin yıldır insanların şifa kaynağı olarak tükettiği zemzem suyu, pek çok fayda sağlamaktadır. 1,5 metre derinliğindeki kuyudan çıkarılan zemzem suyu, zengin mineraller içerir. Kalsiyum ve magnezyum kaynaklı olmasının yanında florür de içermesi, doğal mikrop öldürücü olduğunu gösterir.

Mide ülseri, baş ağrısı, karaciğer rahatsızlıkları, cilt sorunları, göz sağlığı ve bunun gibi çeşitli sağlık sorunlarına karşı oldukça faydalıdır. Bu su aynı zamanda açlığı ve susuzluğu giderir, ne niyetle içilirse ona şifa olur.