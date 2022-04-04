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    İdlib'de Ramazan davulcusunun mesaisi

    Suriye'nin İdlib kentinde Ramazan geleneğini sürdüren davulcular, adeta harabeye dönen şehrin sokaklarında halkı sahura uyandırmaya devam ediyor.
    • AA
    • 04.04.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:49
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    İdlib'de Ramazan davulcusunun mesaisi

    Şu sıralar dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da devam eden Rusya'ya karşı direnişe çevrilmişken son dönemin en büyük insanlık trajedilerinden birinin yaşandığı Suriye'den gelen kareler hala zihinlerde.

    Arap baharı ile birlikte başlayan Suriye'deki iç savaşta ülkenin büyük bir bölümü gibi yerle bir olan şehirlerden biri de İdlib olmuştu.

    Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği daha fazlasının evinden yurdundan olduğu savaş, yıllara yayılarak devam ediyor.

    İdlib'de Ramazan davulcusunun mesaisi VİDEO

    HARABEYE DÖNEN SOKAKLARI DAVULUYLA İNLETİYOR

    Suriye bu Ramazan'ı da savaş ve yıkımla karşıladı.

    Her şeye rağmen kentte gelenekler devam ettiriliyor.

    İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde Ramazan davulculuğu yapan Ahmed Şehrur, Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle harabeye dönen sokakların arasından geçerek halkı sahur için uyandırıyor.

    İdlib de Ramazan davulcusunun mesaisi #1

    İdlib de Ramazan davulcusunun mesaisi #2

    İdlib de Ramazan davulcusunun mesaisi #3

    İdlib de Ramazan davulcusunun mesaisi #4

    İdlib de Ramazan davulcusunun mesaisi #5

    İdlib de Ramazan davulcusunun mesaisi #6

    İdlib de Ramazan davulcusunun mesaisi #7


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