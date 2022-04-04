Suriye'nin İdlib kentinde Ramazan geleneğini sürdüren davulcular, adeta harabeye dönen şehrin sokaklarında halkı sahura uyandırmaya devam ediyor.

Şu sıralar dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da devam eden Rusya'ya karşı direnişe çevrilmişken son dönemin en büyük insanlık trajedilerinden birinin yaşandığı Suriye'den gelen kareler hala zihinlerde.

Arap baharı ile birlikte başlayan Suriye'deki iç savaşta ülkenin büyük bir bölümü gibi yerle bir olan şehirlerden biri de İdlib olmuştu.

Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği daha fazlasının evinden yurdundan olduğu savaş, yıllara yayılarak devam ediyor.

İdlib'de Ramazan davulcusunun mesaisi VİDEO

HARABEYE DÖNEN SOKAKLARI DAVULUYLA İNLETİYOR

Suriye bu Ramazan'ı da savaş ve yıkımla karşıladı.

Her şeye rağmen kentte gelenekler devam ettiriliyor.

İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde Ramazan davulculuğu yapan Ahmed Şehrur, Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle harabeye dönen sokakların arasından geçerek halkı sahur için uyandırıyor.