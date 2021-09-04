Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde, iç savaş mağduru çocukları savaş atmosferinden uzaklaştırmak için Umut Olimpiyatları düzenlendi.

10 yıldan fazladır iç savaş yaşayan ve savaşın içinde doğup büyüyen İdlib'li çocuklar, Tokyo Olimpiyatları'ndan esinlenerek organize edilen kick boks, koşu, yüzme, kung fu ve jimnastik yarışmalarına katıldı.

"UMUT OLİMPİYATLARI"

Yaşları 6 -12 arasında 50 kız ve erkeğın katıldığı yarışmaların organizatörlerinden İnsanlığın Nabzı Derneğinin Koordinatörü Abdul Rezzak el Fac yaptığı açıklamada, "Umut Olimpiyatları" sloganıyla yola çıkarak İdlibli çocuklara farklı spor dallarında yarışmalar düzenlediklerini söyledi.

İdlibli çocuklar için Umut Olimpiyatları-Video

"ÇOCUKLARI SAVAŞ ATMOSFERİNDEN ÇIKARMAK İÇİN YAPTIK"

Yarışmacıların eğitimini Demir Yumruk Kulübü ve Suriye Eğitimi Akademisi Kulübü sporcularının üslendiğini belirten Fac, "Bu yarışmaları zorla yerinden edilen çocuklarla, bölgede hayatlarına devam eden çocuklar arasında uyum sağlamak ve çocukları savaş atmosferinden çıkarmak için yaptık." dedi.

Fac, "Bölgede yaşayabileceğimizi ve hayata devam edeceğimizi dünyaya duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

"BABAMIN HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDECEĞİM"

Esad rejiminin saldırılarında babasını kaybeden yarışmacı Ragad Abdurrahim de babasının hayallerinin peşinden gideceğini söyledi.

Yüzme yarışmasına katılarak birinci olan Abdurrahim, "Dünya şampiyonları gibi başarılı olup çocukları eğitmek istiyorum." dedi.

"TEK HAYALİM, SAVAŞIN BİTMESİYLE TURNUVALARA KATILMAK"

12 yaşındaki Muhammed Faisal Gavi de koşu, kung fu, yüzme ve jimnastik yarışmalarına katıldığını ve koşuda birinci olduğunu anlattı.

Esad rejimi saldırılarında hayatını kaybeden antrenörü gibi olmak istediğini dile getiren Gavi, "Tek hayalim ülkedeki savaşın bitmesiyle, yurt dışına çıkıp kung fu ve jimnastik dalında kendimi geliştirip turnuvalarda birincilik almak." ifadelerini kullandı.

İdman sırasında birçok zorlukla karşılaştığını ifade eden Gavi, rejim güçlerinin saldırıları yüzünden idman yapamadıklarını ve sürekli göç etmek zorunda kaldıklarını belirtti.