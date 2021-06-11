Suriyeli Hamahir, taş kırarak ailesini geçindirmeye çalışıyor

Çadıra sığınan 10 yaşındaki İbrahim Hamahir, "İnşaatlarda kullanmak üzere günde 25 adet taşı 1,5 dolar karşılığında kırıyoruz" dedi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'deki Kerim Kampı'nda derme çatma bir çadıra sığınan Hamahir, ailesini geçindirmek için çalışmaya başladı.

Sabah saatlerinde taş kırmaya giden 10 yaşındaki Hamahir kazandığı paranın, ailesiyle kahvaltı yapmaya yetmediğini söyledi.

ÇOCUKLAR AĞIR İŞLERDE ÇALIŞIYOR

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) raporuna göre, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerince en az 29 bin çocuğun öldürüldüğü ve iç savaş boyunca milyonlarca çocuğun yerinden edildiği Suriye'de, en büyük bedeli çocuklar ödüyor.

Mart 2011'den bu yana iç savaşın devam ettiği ülkede, maddi imkanı olmayan okul ve oyun çağındaki çocuklar, hayatlarına devam edebilmek için ağır işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Zor durumda kalan çocuklardan birisi olan Hamahir, ailesi için inşaatlarda çalışmaya başladı.

"TEK İSTEĞİM EKMEK PARASI KAZANMAK"

Dört kardeşi, annesi ve rahatsızlığı nedeniyle çalışamaz durumdaki babasına bakmak için bir tanesi 50-60 kiloyu bulan taşları kıran Hamahir, "Kışın soğuğunda ve yazın sıcağında zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyoruz." ifadesini kullandı.

Hamahir, "Hayattan tek isteğim ekmek parası kazanmak. Güzel bir yaşam ve okumak istiyorum. Babam hasta, ben çalışmasam kimse çalışamaz." diye konuştu.