İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteorolji Genel Müdürlüğü’nün olumsuz hava şartları uyarısının ardından, Marmara Bölgesi’nde etkili olacak fırtına sebebiyle, İDO ve BUDO bugün yapılacak bazı seferlerini iptal etti.

İPTAL OLAN SEFERLER

İDO'da iptal edilen bazı seferler şu şekilde:

"10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa."

BUDO'da iptal edilen bazı seferler ise şu şekilde:

"07.00 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-Armutlu, 09.30 İstanbul-Bursa, 10.00 Armutlu-İstanbul seferleri."