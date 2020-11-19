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    İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
    • İHA
    • 19.11.2020 - 09:15
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 09:24
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    İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

    Meteorolji Genel Müdürlüğü’nün olumsuz hava şartları uyarısının ardından, Marmara Bölgesi’nde etkili olacak fırtına sebebiyle, İDO ve BUDO bugün yapılacak bazı seferlerini iptal etti.

    İPTAL OLAN SEFERLER

    İDO'da iptal edilen bazı seferler şu şekilde:

    "10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa."

    BUDO'da iptal edilen bazı seferler ise şu şekilde:

    "07.00 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-Armutlu, 09.30 İstanbul-Bursa, 10.00 Armutlu-İstanbul seferleri."

    İDO ve BUDO dan sefer iptalleri #1

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