İftar mesajları 2021 - En güzel, en anlamlı, dualı, resimli, iftar mesajları

İftar mesajları 2021 - En güzel, en anlamlı, dualı, resimli, iftar mesajları

İslam alemi açısından büyük önem arz eden 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelip çatmasıyla birlikte iftar mesajları araştırılıyor. İşte, ayetli, dualı, en anlamlı iftar mesajları...

Rahmetin yağmur gibi yağdığı ve İslam aleminin manevi huzur ile dolup taştığı mübarek Ramazan ayı gelip çattı.

İslamiyet'in şartlarından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayında, ilk iftar heyecanını sevdikleriyle yaşamak isteyenler, en güzel, en anlamlı ve resimli iftar mesajları için araştırmalarına başladı.

Sosyal medya ve çeşitli mesajlaşma programları üzerinden sevdiklerinize gönderebileceğiniz birbirinden farklı 'hayırlı iftarlar' mesajlarını sizler için derledik.

İşte, İftar mesajları 2021 - En güzel, en anlamlı ve resimli iftar mesajları...

2021 EN GÜZEL, EN ANLAMLI, DUALI, RESİMLİ İFTAR MESAJLARI

Bütün güzel tatlar sofranızda birleşsin hayırlı iftarlar diliyorum.

İftar sofranız hızır sofrası olsun. Hayırlı iftarlar…

Ramazan'ın bereketi üzerinize olsun en güzel iftarlarda buluşmak dileklerimle.

İftar zamanı içtiğimiz su gibi aziz olmak dileğiyle, hayırlı iftarlar.

Ramazan ayının ilk iftarı ile gönlünüze huzur dolsun, sofranız bereketli olsun. Ramazan ayınız ve iftarınız hayırlı olsun.

Bereketin zenginliği kalbinize ve sofralarınıza yansısın. Hayırlı iftarlar.

Bu ayda Yüce Yaradan ibadetlerinizin karşılığını bire bin versin. Sofranıza Halil İbrahim bereketi versin. İftarınız hayırlı olsun.

Dua ile açılan iftarlar, huzur ile gülen yüzler, bereket ile dolan sofralar sizin olsun, hayırlı iftarlar…

Bir lokma ekmeğin tadı hayatınızda olsun, içtiğiniz su gibi kabriniz temiz olsun, tuttuğunuz oruç günahlarınızdan arındırsın, Hayırlı iftarlar.

Ramazan'ın nuru sofranıza yansısın tuttuğunuz oruçlar kabul olsun, hayırlı iftarlar.

En bereketli ve güzel iftar anı sizinle olsun hayırlı ve güzel iftarlar.

11 ayın sultanı evinize huzur sofranıza bereket kalbinize iman versin hayırlı iftarlar.

Bereketin zenginliği kalbinize ve sofralarınıza yansısın. Hayırlı iftarlar.

Tuttuğumuz oruç ölülerimizin ruhuna değsin, iftar zamanı içtiğimiz su gibi aziz olmak dileğiyle, hayırlı iftarlar.

Dua ile açılan iftarlar, huzur ile gülen yüzler, bereket ile dolan sofralar sizin olsun, hayırlı iftarlar…

Bereketi bol huzurun güneş kadar aydınlık olduğu bu güzel ramazan ayında, sıcacık huzurlu iftarlar dilerim…

Dualarımız bir olsun soframız bereketli olsun bu mübarek ay hepimize hayırlı olsun, hayırlı iftarlar.

Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık sofralarınızda iftar bereketi eksik olmasın iyi iftarlar diliyorum.

Yağmur taneleri kadar bereketli zemzem suyu kadar tatlı iftarlar diliyorum sofranıza hayırlı iftarlar…

Güzel ayın güzel insanları sofralarınızdan bereket kalplerinizden iman ışığı asla eksilmesin iftarınızı Allah kabul etsin.

Ya Rabbim sen biz kullarının dualarını kabul hakkımızda hayırlısını nasip eyle. Âmin. Hayırlı iftarlar…

Şeamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır. Hayırlı iftarlar dilerim…

Güneşin sıcaklığı gibi olsun içindeki iman yağmur taneleri kadar çok olsun sevapların hayırlı iftarlar.

Gülün kokusu sarsın bedenini Allah korkusu titretsin her bir hücreni, dualarla birleşsin semaya açılan ellerin, hayırlı iftarlar.

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için insanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Hayırlı iftarlar dilerim…

Cenabı-ı Hakk’ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan Ramazan ayınız mübarek olsun, hayırlı iftarlar.

Ramazan ayının ilk iftarı ile gönlünüze huzur dolsun, sofranız bereketli olsun. Ramazan ayınız ve iftarınız hayırlı olsun.

Aklını al başına gafil olma. Bu 2 kapılı handır. Gelen gider giden gelmez. Kimse kalmaz dünyada. Allah herkesi affede. Hayırlı iftarlar…

Her yıl bugünü sizlerle yaşayarak geçirmenin mutluluğu içindeyim bugünün rahmeti üstünüzde olsun hayırlı iftarlar diliyorum.

Küçük bir sofrada büyük mutluluklar paylaşalım bu ayda hepimiz bir olalım Allah’a şükredelim soframızı bereketlendirelim, hayırlı iftarlar.

Bugünlerin değeri bilinmeli, Ramazan'da dualar edilmeli, insanoğlu şükretmeyi bilmeli, ramazan deyip geçmemeli! Hayırlı iftarlar.

Mukaddes olan bu hayırlı ayda her günü inci tanesi olarak yaşayalım soframıza bereket kabrimize merhamet dileyelim, hayırlı iftarlar.

Ne yapıyorsan kendine huzur dolu imanın daima seninle olması dileğiyle ramazanın bereketi üstün de olsun hayırlı iftarlar dilerim.

Ramazan ayının güzelliği kalplerinizde gökyüzündeki yağmurun bereketi evinizde sofralarınızda olsun hayırlı ramazanlar ve iftarlar diliyorum…

İftarınız güzel kalbiniz huzur dolsun ramazan ayını mübarek olsun. Bereketin zenginliği kalbinize ve sofralarınıza yansısın hayırlı iftarlar.

İftar saatini beklerken edilen duaların ezan okunurken açılan orucun sofrada bulunan bereketin bolluğun yüce Yaradan’dan daimi olmasını dilerim, hayırlı iftarlar…

Kalplerimiz bir oldu bu ay birlikte hareket ediyoruz bu ay birlikte yemek yiyoruz birlikte hayat suyunu içiyoruz bu ay bizim ayımız hayırlı iftarlar.

Orucun mübarek gücü ruhumuzu temizlesin bu ramazan ayında bütün şeytanlar bizden uzak olsun sevdiklerimizle nice mutlu ramazanlara, hayırlı iftarlar.

Susuz toprağın dikensiz gülün kanatsız kuşun olmayacağı gibidir ramazan! Bütün güzellikler bu mübarek ayda sizinler olsun, hayırlı iftarlar.

Hayatın bütün manevi zenginlikleri bu ay sizlerle olsun, attığınız her adım size huzur dolu yarınlar sağlasın dua ile kalın, hayırlı iftarlar.

Gözlerimizdeki nur hiç bitmesin aldığımız her nefes dua ile bitsin, bu ramazanda yaradan huzur nasip etsin her iftar bereketini bizden esirgemesin, hayırlı iftarlar.

Her şey insanoğlu içindir bu dünyada, yaşadığın sürece ve yaşadığımız sürece her şeyin hayırlısı bizlerle ve sizlerle olsun, hayırlı iftarlar dilerim.

Mübarek Ramazan ayı kalbini O’nun yoluna koymaya ellerini O’nun dergâhına açmaya ruhunu doyurmaya kalbinin gerçek vuslatı bulmasına vesile olsun, iyi iftarlar.

Günahsız kul olmak ve günahlardan arınmak için, bu güzel Ramazan ayında nice hayırlı huzur dolu günleri birlikte geçirmek ümidiyle dualarım sizinler, hayırlı iftarlar.

Bir ekmeği birlikte paylaşıyorsak bir bardak suyu birlikte içebiliyorsak birlikte ellerimizi Yaradan’a açıp dua ediyorsak ne mutlu bizlere ne mutlu sizlere, hayırlı iftarlar.

Bugün Ramazan, bugün huzurun kalplerimize doğduğu imanlarımızın bir kat daha arttığı güzel bir gündür, bugün bizim toprağımızın daha sıcak olmasına daha huzurlu olmasına yardım edeceğimiz gündür, hayırlı iftarlar.