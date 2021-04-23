- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İftar sofralarına ara sıcak: Çıtır çıtır paçanga böreği tarifi..
İftar sofralarına ara sıcak: Çıtır çıtır paçanga böreği tarifi..
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan paçanga böreği tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, çıtır çıtır paçanga böreği nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 23.04.2021 - 17:00
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, paçanga böreği yer aldı.
On bir ayın sultanı Ramazan ayında sofralarını çeşit çeşit yemeklerle süslendirmek isteyenler, çıtır çıtır paçanga böreği tarifi hakkında araştırmalarına başladı.
İftar sofralarının en çok aranan ara sıcaklarından olan paçanga böreği, doğru pişirme tekniği kullanılarak yapıldığında lezzetli ve eşsiz bir yiyecek oluyor. Bu börek, tavada kızartılabileceği gibi fırında da pişirilebiliyor.
Peki, Türk mutfağının çok sevilen lezzetlerinden paçanga böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, çıtır çıtır paçanga böreği tarifi...
PAÇANGA BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER
- 3 adet yufka
- 2 adet orta boy biber
- 2 adet büyük boy domates
- 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 dilim pastırma
Sosu için:
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Yarım çay bardağı su
Üzerine sürmek için:
- 1 adet yumurta sarısı
- Yarım çay bardağı süt
PAÇANGA BÖREĞİ YAPILIŞI
- Öncelikle biber ve domatesleri küçük küçük doğrayın.
- Kaşar peyniri ve pastırmayı da minik küpler halinde doğrayarak tüm malzemeleri karıştırın.
- Sos malzemelerini el çırpıcısı ile çırpın.
- Yufkanın bir tanesini temiz bir tezgaha yayın, üzerine 3 yemek kaşığı kadar çırpılmış sostan sürün.
- İkinci yufkayı ilk yufkanın üzerine yerleştirin ve sosun 2-3 yemek kaşığı kadarını üzerine sürün.
- Bıçak yardımıyla sekiz eşit üçgen parça olacak şekilde kesin.
- Üçgenlerin geniş tarafına pastırmalı iç harcı eşit olarak pay edin.
- Ardından önce yanlarından kapatıp sonra gevşek rulolar halinde sarın.
- Sarılan böreklerin üzerine karıştırılan yumurta ve süt karışımı sürün.
- Börekleri fırın kâğıdı serdiğiniz tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.
- 180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fanlı ayardaki fırında kızarana kadar 25-30 dakika pişirin. Afiyet olsun..