İftar sofralarına ara sıcak: Çıtır çıtır paçanga böreği tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan paçanga böreği tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, çıtır çıtır paçanga böreği nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, paçanga böreği yer aldı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında sofralarını çeşit çeşit yemeklerle süslendirmek isteyenler, çıtır çıtır paçanga böreği tarifi hakkında araştırmalarına başladı.

İftar sofralarının en çok aranan ara sıcaklarından olan paçanga böreği, doğru pişirme tekniği kullanılarak yapıldığında lezzetli ve eşsiz bir yiyecek oluyor. Bu börek, tavada kızartılabileceği gibi fırında da pişirilebiliyor.

Peki, Türk mutfağının çok sevilen lezzetlerinden paçanga böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, çıtır çıtır paçanga böreği tarifi...

PAÇANGA BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

3 adet yufka

2 adet orta boy biber

2 adet büyük boy domates

200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1 dilim pastırma

Sosu için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

Üzerine sürmek için:

1 adet yumurta sarısı

Yarım çay bardağı süt

PAÇANGA BÖREĞİ YAPILIŞI