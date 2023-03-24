İftar sofralarının baş tacı güllacı bir de böyle deneyin! İşte tarifi ve püf noktaları: Bu güllaç bir başka! On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Müslüman vatandaşlar iftar sofraları için telaşa girdi. Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı Güllaç için aramalar hız kazandı. Biz de muhteşem bir güllaç tarifiyle geldik. Güllacı bu şekilde daha çok seveceksiniz!

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. Vatandaşlar dün itibarıyla oruç ibadetini yerine getirmeye başladı.

Bununla birlikte iftar ve sahur sofraları için vatandaşları telaş sardı. Hemen hemen her gün ne pişirsem soruları gündemde yerini aldı.

Ramazan denildiği zaman akıllara hem lezzetli, hem sağlıklı hem de oldukça hafif olan Güllaç tatlısı geliyor.

600 yıl önce Osmanlı’da mısır nişastasını saklama çabasıyla ortaya çıkan güllaç, 1400’lü yılların sonunda Kastamonulu Ali Usta sayesinde saray mutfağında da tanındı.

Her Ramazan’da sofraların vazgeçilmezi haline gelen güllacı bir de böyle deneyin. Tadını çok beğeneceksiniz. İşte tarifi ve yapılışı…

Malzemeler

· 12 yaprak güllaç

· 1,5 litre süt

· 2 su bardağı şeker

· Çekilmiş ceviz

· 2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri için:

· Toz Antep fıstığı

· Kiraz şekerlemesi

Yapılışı

Güllaç tatlısını yapmak için; öncelikle süt ve şekeri tencereye alarak ısıtıyoruz, şekerler tamamen erisin. Bu aşamada sütü çok fazla ısıtmanıza gerek yok, şekerin erimesi yeterli olacaktır.

Daha sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakıyoruz. Eğer el yakmayacak şekilde ısıttıysanız tekrar ılıması için beklemenize gerek olmayacaktır. Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı.

Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilkini derince bir tepsiye koyuyoruz.

Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.

Altı güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.

Kalan şekerli sütün içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. Burada kullandığınız gül suyunun kozmetik ürünü olmamasına dikkat etmelisiniz.

Hazırladığımız tatlımızı 2 saat kadar buzdolabında muhafaza edelim.

En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz. Ben toz antep fıstığı ve kiraz şekerlemeleri ile süsledim. Afiyet olsun!