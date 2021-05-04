- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İftar sofralarınızı süsleyin: Salatalık mezesi tarifi
İftar sofralarınızı süsleyin: Salatalık mezesi tarifi
İç açıcı, ferahlatan ve hiçbir zararı olmayan salatalık ile mezeler yapabilir ve iftar sofralarınıza renk katabilirsiniz. Peki, salatalık mezesi nasıl yapılır? İşte, salatalık mezesi tarifi...
- Haber Merkezi
- 04.05.2021 - 17:50
- Güncelleme : 04.05.2021 - 17:55
İftar sofralarınıza renk ve lezzet katacak salatalık mezesi, özellikle oruç tutanların içini ferahlatacak bir tarif.
İftarda ana yemeğin yanına ne yapsam diye düşünüyorsanız, oldukça şifalı ve lezzetli bir sebze olan salatalıktan meze yapabilirsiniz.
Peki, salatalık mezesi nasıl yapılır? İşte, yemeklerin yanına fresh, serin bir tarif isteyenler için salatalık mezesi tarifi...
SALATALIK MEZESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 2 adet orta boy salatalık
- 3 diş sarımsak
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 tutam kuru nane
- 1 yemek kaşığı mayonez
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Arzuya göre dereotu
SALATALIK MEZESİ NASIL YAPILIR? SALATALIK MEZESİ TARİFİ
- Salatalıkları bol su ile iyice yıkayın ve kurulayın.
- Daha sonra kabuklarını soymadan rendeleyin.
- Rendelenmiş salatalıkları bir kaba alın ve döbdüğünüz sarımsakları ekleyin.
- Ardından, nane ve tuzu ekleyin.
- Bir kapta yoğurt ile mayonezi iyice karıştırarak çırpın.
- Bu karışımı da salatalıklara ekleyin.
- İyice karıştırılan mezeyi bir servis tabağına alın.
- Üzerini kuru nane veya taze nane yapraklarıyla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun..