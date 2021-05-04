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İftar sofralarınızı süsleyin: Salatalık mezesi tarifi

İftar sofralarınızı süsleyin: Salatalık mezesi tarifi

İç açıcı, ferahlatan ve hiçbir zararı olmayan salatalık ile mezeler yapabilir ve iftar sofralarınıza renk katabilirsiniz. Peki, salatalık mezesi nasıl yapılır? İşte, salatalık mezesi tarifi...