İftara kadifemsi bir lezzet: Kremalı patates çorbası

Türk Mutfağı’nın vazgeçilmez sebzesi patates, içinizi ısıtacak çorba haliyle bu akşam iftar sofranızda sizlerle olacak…

Anadolu topraklarında yetiştirilmesi 20. yüzyılın başlarında olmasına rağmen, yemek kültürümüzün olmazsa olmazı haline gelen patatesi sevmeyen yoktur. Oturtmasından kızartmasına, salatasından çorbasına her türlü yemeğe yakışan, bağlayıcı özelliğiyle başka yemeklerde de varlığını esirgemeyen patates, övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Yemek tarihini değiştiren bu bitki, besleyici olmasıyla da birçok toplumun ana besin kaynakları arasında yer almaktadır.

Patatesin kendini sevdirmesine yarayanlar nedir bilinmez ama, farklı dokunuşlarla girdiği her yemeğe lezzet kattığı su götürmez bir gerçek. Gözleriniz kızartmasını arasa da, bugün patatesin midenize iyi gelecek çorba halini paylaşmak istiyoruz. Üstelik maliyeti düşük bu lezzet, cep yakmayacak türden…

Kremalı Patates Çorbası Tarifi VİDEO

KREMALI PATATES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- 1 adet soğan

- 4 adet patates

- 2 litre tavuk suyu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- ¼ tatlı kaşığı muskat rendesi

- 200 ml krema

Üzeri için;

- Labne peyniri

- Taze soğan

Yapılışı

Tereyağını derin bir tencerede eritin ve üzerine kabaca doğradığınız soğanı ilave edip sotelemeye başlayın. Yıkayıp kabuklarını soyduğunuz patatesleri iri küpler halinde doğradıktan sonra tencereye ekleyin ve 1-2 dakika kavurun.

Ardından tavuk suyunu ilave edip tuz, karabiber ve muskat rendesi ile tatlandırın. Patatesler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin ve kremayı ilave edip el blenderinden geçirin. Pürüzsüz kıvamlı çorbanızı kaselere alın. Üzerine labne peynirinden bir parça ekleyip doğranmış taze soğan ile birlikte sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...