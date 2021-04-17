İftarda hafiflik arayana: Zeytinyağlı Taze Bakla

Ramazan’ın ilk günlerinde ipin ucunu biraz kaçırdığınızı düşünüyorsanız, mevsimin en taze ve hafif sebzesi baklaya iftar sofralarınızda yer açabilirsiniz.

Baklagil denince ilk akla gelenler mercimek, fasulye ve nohut olsa da, kelimenin türemesini sağlayan baklanın tarihi çok eskilere dayanıyor. M.Ö. 6000 yılından itibaren Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen bakla, bu topraklarda yetiştirilen en eski baklagili. . Nil Nehri etrafında yetiştirilen baklanın parlak yeşil rengi, yapraklarının üzerindeki siyah lekeleri, baklayı sarmalayan kabuğun kendine has şekli ve soğuklara dayanma kabiliyeti tarih boyunca popüler olmasına yol açmış. Süper güçleri olduğuna inanılan bakla bir zamanlar iyi şans işaretiyken ve Mısır’da törenlerde tanrılara hediye olarak sunulurken, rahiplerin tüketmesinin günah olduğuna inanılırmış.

BAKLA DÜŞMANI PİSAGOR

Bakla üzerine bir çok hikaye var aslında. En büyük bakla düşmanı olarak bilinen ünlü matematikçi Pisagor, bu nefretin ölümüne yol açacağını nerden bilebilirdi ki! Kendisini örnek almaya çalışan öğrencilerinin, hayranlarının vejetaryen olmasını talep eden ünlü matematikçi, protein deposu olan baklayı yemelerini de istemiyormuş. Ölümü ise, düşmanlarından kaçmak için tek çare bakla tarlasından geçmekken başka bir yolu seçmesinden kaynaklanmış. Baklanın eşsiz kendine has aroması Pisagor’un damak zevkine uymadığından mı bilinmez ama ölümüne nefret ettiği su götürmez bir gerçek.

Pisagor’un bakla düşmanlığını bir kenara bırakıyor ve yüksek demir oranıyla hayatınızı kurtarma gücüne sahip bu bahar sebzesini, en taze haliyle iftar sofralarınızın bereketiyle buluşturuyoruz. Bakla yemeğinizi bir kaşık sarımsaklı yoğurt ile tamamlamayı unutmamanızı tavsiye ediyor ve faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz bu sebzenin tarifiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Zeytinyağlı Taze Bakla Tarifi VİDEO

ZEYTİNYAĞLI TAZE BAKLA TARİFİ

Malzemeler

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet soğan

- 3 diş sarımsak

- 1 kg ayıklanmış bakla

- 2 adet domates

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 litre su

- ¼ bağ dereotu

Yapılışı

Baklaları ayıklayıp yıkayın. Ardından süzgece alarak fazla suyundan arınmasını sağlayın. Geniş bir tencereye zeytinyağını alın. Küp şeklinde doğradığınız soğanı ve halkalar halinde doğradığınız sarımsakları pembeleşinceye kadar kavurun.

Doğradığınız domatesleri de tencereye alın ve domatesler kendini bırakıncaya kadar karıştırarak pişirin. Ardından domates salçasını kavurun ve süzülen baklaları tencereye alın.

Tuzu ilave ettikten sonra suyunu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen taze baklayı ister sıcak ister ılık şekilde tabaklara alın ve yoğurt ile birlikte servis edin.

Afiyet olsun…