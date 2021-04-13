İftarda hangi dualar okunur? Peygamber Efendimizin iftar duası ve anlamı..

İftarda hangi dualar okunur? Peygamber Efendimizin iftar duası ve anlamı..

Milyonlarca vatandaş, bu akşam mübarek Ramazan ayının ilk orucunu açmak için iftar sofrasına oturacak. Bu nedenle müminler, 'İftarda hangi dualar okunur?' sorusunu araştırıyor.

İslam aleminin en mübarek ayı olarak kabul edilen Ramazan ayının ilk iftarı bu akşam gerçekleşecek.

Akşam ezanının okunmasıyla birlikte dualar edilip oruçlar açılacak. Bu nedenle milyonlarca Müslüman, iftar sofrasında okunacak duaları araştırmaya başladı.

Peki, İftarda hangi dualar okunur? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in iftarını açarken okuduğu dua hangisidir? İşte, iftar duası...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V) İFTAR DUASI VE ANLAMI

Hazreti Muhammed Efendimiz (s.a.v), iftarını açarken şu duayı okurdu:

''Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.'' (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamber Effendimiz (s.a.v), orucunu açtıktan sonra şöyle derdi:

''Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.''

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

''Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.''





İFTARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı: Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Anlamı: Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin.

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.