İftardan sonra çayla: Kefirli Çilekli Kek #evdepişir

Klasik keklerde sıkıldıysanız mevsimin en güzel meyvesi çilekle enfes bir kek tarifimiz var. Görüntüsü iştahınızı kabartacak…

Kakaolusu, vanilyalısı ve birçok çeşidiyle hem tatlı krizlerimize yetişen hem de demli bir çaya eşlik eden kek, hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Mevsimin en taze çileklerinden yardım aldık ve dillere destan olacak bir kek yaptık. İftar sonrasında ya da sahurda yüzünüzü güldürecek bu tarifi mutlaka deneyin.

Nefisyemek.com olarak günün her anında sofralarınızda, tabaklarınızda ve mutfaklarınızda olmaya devam ediyor ve #evdekal diyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

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Kefirli Çilekli Kek Tarifi VİDEO

MEVSİMİNDEYKEN: KEFİRLİ ÇİLEKLİ KEK

Kek severlerin başını döndürecek bir tarifle karşınızdayız. Çilek ve kefirin muhteşem uyumunu görsel bir şölene dönüştürdük.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 6 yemek kaşığı tereyağı

- 1 buçuk su bardağı un

- 1 buçuk tatlı kaşığı kabartma tozu

- ½ tatlı kaşığı tuz

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 adet yumurta

- ½ su bardağı kefir

- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

- 400 gr çilek

YAPILIŞI

1. Fırınınızı 180°C de ısıtmaya başlayın. Yuvarlak kelepçeli kalıbınızın her yerini yumuşak tereyağı ile yağlayın.

2. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını boş bir kaba alın ve şeker ile birlikte mikserle karıştırın. Ardından yumurtayı ilave edin ve hacim alıncaya kadar çırpmaya devam edin.

3. Kefir, vanilya özütü ve tuzu da ekledikten sonra 1-2 tur karıştırıp unla kabartma tozunu kabın içerisine alın. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar mikserle karıştırmaya devam edin.

4. Kek hamurunu kalıba alın ve ikiye böldüğünüz çileklerin kesik kısımları yukarı bakacak şekilde dizin.

5. Fırına verin ve 10 dakika piştikten sonra fırın ısısını 160°C ye düşürün.

6. 1 saat piştikten sonra çıkartın ve oda sıcaklığına geldiğinde servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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