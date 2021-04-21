İftarın serinleten lezzeti: Reyhan şerbeti tarifi

Ramazan ayında su ihtiyacını karşılamak ve sıvı kaybını önlemek için de içilen Reyhan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezidir. İşte Reyhan şerbetinin özellikleri, faydaları ve tarifi..

Şerbetler Osmanlı mutfak kültürünün önemli bir bölümünü oluşturur.

Meyve şerbetleri damağa daha yatkın olarak görülürken, yaprak bitkilerinden çok daha sürprizli şerbetler elde etmek mümkündür.

Reyhan şerbeti, rengi, aroması, damakta bıraktığı ferahlık ve rahiya ile sizi şaşırtacak böylesi bir şerbettir. Asitli içeceklerin zararları düşünüldüğünde bu tarz şerbetler sağlığımız için güzel bir alternatif olacaktır.

Reyhan şerbetinin özelliklerini, faydalarını ve nasıl hazırlandığını sizler için bu haberde birleştirdik.

REYHANIN FAYDALARI NELERDİR?

Antibakteriyel olan Reyhan, vücut temizliğinde de oldukça etkilidir.

Omega 3, magnezyum, manganez ve Demir bakımından oldukça zengindir. Sinir ve sindirim sistemini yeniler.

Cilt güzelliği için kullanılır. Burun ve boğazı iltihaptan arındırır, virüslerin akciğere inmeden vücuttan atılmasını sağlar.

Hazımsızlığa iyi gelir, bağırsakları çalıştırır.

Kansızlığa iyi gelir.

Kan şekerinin düşmesine bağlı olan baş dönmelerini engeller.

Toksin artırıcı olduğundan zayıflamaya da yardımcıdır.

Vücudun sıvı ihtiyacını karşılar, böbrek üstü bezlerin çalışmasını destekler. Böbreklerin fonksiyonlarını artırır ve taş, kum oluşumunun önüne geçer. Ağız ve diş bakımına da faydası olan Reyhan ağız kokusunu önler. Bağışıklık hücrelerini destekler.

Osmanlı saraylarında güzelliğin sırlarından biri de reyhandır. Kaynatılıp suyu tonik olarak kullanılabilir.

Ayrıca zeytinyağı ile karıştırılıp ezilerek yüze uygulanırsa gözeneklerin kapanmasını destekler.

Balkon ve kapı önlerine konulduğunda böcek, sinek ve sivrisinek gibi hayvanların eve girmesini önler.

REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

Reyhan şerbeti için malzemeler:

-1 Demet mor Reyhan

-1 silme tatlı kaşığı limon tuzu

-6 yemek kaşığı şeker

-1 buçuk lt kaynar su

-Yarım adet limon

-Tercihe göre kabuk tarçın ve karanfil

FERAHLATAN REYHAN ŞERBETİ YAPILIŞI

İlk olarak reyhanlar soğuk suyla yıkanarak bir kaba alınır.

Limon tuzu ve şeker eklenir.

Reyhanın vitamin ve minerallerinin kaybolmaması için demleme yöntemiyle yapmak daha faydalıdır. Kaynar su üzerine eklenir. Limon tuzu, renk vermesini sağlayacaktır.

5 dakika demlendikten sonra karıştırılır, süzülür ve uygun bir sürahiye konulur. İçine yarım limon, kabuğuyla kesilerek atılır. Tercihen tarçın ve karanfil eklenir.

Yazın soğuk, kışın sıcak tüketilebilir.

Afiyet olsun...