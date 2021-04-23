Euro
10.0944
1.1%
Dolar
8.3661
0.73%
Altın
477.89
0.29%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
410.091
-8.56%
EXEN Coin
20.94
-3.27%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Iğdır'da 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz yapıldı

    Iğdır'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 23 Nisan evlerde kutlanırken, bugün doğum günü olan öğrencilere öğretmenler sürpriz yaptı.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 17:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Iğdır'da 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz yapıldı

    Iğdır'da Vali Engin Sarıibrahim'in isteği üzerine, bugün doğum günü olan 28 öğrenciye sürpriz yapıldı.

    23 Nisan'ı evlerinde kutlayan ve bugün doğum günü olan öğrenciler, öğretmenlerini görünce büyük sevinç yaşadı.

    ÖĞRETMENLER PASTAYLA GELDİ

    Öğretmenler, doğum günü olan öğrencilerini evlerinde pastayla ziyaret etti. Zabıta memurları da öğretmenlere eşlik ederken, öğrenciler sürpriz karşısında sevinç yaşadı.

    Iğdır'da 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz yapıldı VİDEO

     

    PASTALAR KAPIDAN TESLİM EDİLDİ

    Öğretmenler, öğrencilerine pastaları kapıdan teslim edip, Vali Sarıibrahim'in tebrik mesajını iletti. Öğrenciler ise Vali Sarıibrahim ve öğretmenlerine teşekkür etti.

    Iğdır da 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz yapıldı #1

    Iğdır da 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz yapıldı #2

    Iğdır da 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz yapıldı #3

    Iğdır da 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz yapıldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir