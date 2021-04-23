Iğdır'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 23 Nisan evlerde kutlanırken, bugün doğum günü olan öğrencilere öğretmenler sürpriz yaptı.

Iğdır'da Vali Engin Sarıibrahim'in isteği üzerine, bugün doğum günü olan 28 öğrenciye sürpriz yapıldı.

23 Nisan'ı evlerinde kutlayan ve bugün doğum günü olan öğrenciler, öğretmenlerini görünce büyük sevinç yaşadı.

ÖĞRETMENLER PASTAYLA GELDİ

Öğretmenler, doğum günü olan öğrencilerini evlerinde pastayla ziyaret etti. Zabıta memurları da öğretmenlere eşlik ederken, öğrenciler sürpriz karşısında sevinç yaşadı.

Iğdır'da 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz yapıldı VİDEO

PASTALAR KAPIDAN TESLİM EDİLDİ

Öğretmenler, öğrencilerine pastaları kapıdan teslim edip, Vali Sarıibrahim'in tebrik mesajını iletti. Öğrenciler ise Vali Sarıibrahim ve öğretmenlerine teşekkür etti.