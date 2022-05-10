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- İğdır'da açan çiçekler baharı müjdeliyor
İğdır'da açan çiçekler baharı müjdeliyor
Karların erimesiyle birlikte Zor Dağları bölgesinde rengarenk açan çiçekler, ilkbaharda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
- 10.05.2022 - 09:50
- Güncelleme : 10.05.2022 - 10:31
Ülkeye baharın gelmesiyle birlikte açan çiçekler, vatandaşların yüzünü güldürdü.
4 mevsimin belirgin güzelliklerle yaşandığı Iğdır'daki bahar manzaraları, bu yıl da ziyaretçilerini büyüledi. Iğdır'ın yüksek kesimleri, ilkbaharda rengarenk açan çiçeklerle bezendi.
Zor Dağları çiçeğe büründü
Kışın sona ermesiyle Iğdır'ın Zor Dağları bölgesinde de çiçekler açtı. Zor Dağları bölgesinde ilkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor.
Doğa yeşillendi, çiçekler açtı
Yaklaşık 20 gündür sağanağın etkili olduğu bölgede doğa yeşillendi, çiçekler açmaya başladı.
Mor, mavi ve sarı tonlarda açan çiçekler, bölgeye güzellik kattı.
AA'nın haberine göre, canlanan doğasıyla birlikte Zor Dağları vatandaşların ilgi gösterdiği noktalardan birisi oldu.