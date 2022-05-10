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    İğdır'da açan çiçekler baharı müjdeliyor

    Karların erimesiyle birlikte Zor Dağları bölgesinde rengarenk açan çiçekler, ilkbaharda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
    • 10.05.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 10:31
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    İğdır'da açan çiçekler baharı müjdeliyor

    Ülkeye baharın gelmesiyle birlikte açan çiçekler, vatandaşların yüzünü güldürdü.

    4 mevsimin belirgin güzelliklerle yaşandığı Iğdır'daki bahar manzaraları, bu yıl da ziyaretçilerini büyüledi. Iğdır'ın yüksek kesimleri, ilkbaharda rengarenk açan çiçeklerle bezendi.

    Zor Dağları çiçeğe büründü

    Kışın sona ermesiyle Iğdır'ın  Zor Dağları bölgesinde de çiçekler açtı. Zor Dağları bölgesinde ilkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor.

    İğdır da açan çiçekler baharı müjdeliyor #1

    Doğa yeşillendi, çiçekler açtı

    Yaklaşık 20 gündür sağanağın etkili olduğu bölgede doğa yeşillendi, çiçekler açmaya başladı.

    Mor, mavi ve sarı tonlarda açan çiçekler, bölgeye güzellik kattı.

    AA'nın haberine göre, canlanan doğasıyla birlikte Zor Dağları vatandaşların ilgi gösterdiği noktalardan birisi oldu.

    İğdır da açan çiçekler baharı müjdeliyor #2

    İğdır da açan çiçekler baharı müjdeliyor #3

    İğdır da açan çiçekler baharı müjdeliyor #4

    İğdır da açan çiçekler baharı müjdeliyor #5


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