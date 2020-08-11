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    Iğdır'daki altın böceklerinin beslenme anı kamerada

    "Gül böceği" olarak da bilinen ve renkli kabuklarıyla dikkat çeken altın böcekleri, doğada beslenirken görüntülendi.
    • AA
    • 11.08.2020 - 17:00
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 17:00
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    Iğdır'daki altın böceklerinin beslenme anı kamerada

    Halk arasında "gül böceği" olarak da bilinen altın böcekleri, özellikle yaz mevsiminde güllerin etrafında dolaşan polen, nektar ve çiçek yapraklarıyla besleniyor.

    BESLENME ANI İLGİ ÇEKTİ

    Çok hızlı uçma özelliğine sahip olan ve sırtındaki sert, renkli kabuklarıyla ilgi çeken böceklerin, Iğdır'da ise beslenme anı kameraya yansıdı.

    Karıncaların da altın böceğinin çıkardığı nektardan faydalanmak için gösterdikleri mücadele, ilginç görüntüler oluşturdu.

    Iğdır'da altın böceklerinin beslenme anı görüntülendi

    Iğdır daki altın böceklerinin beslenme anı kamerada #1

    Iğdır daki altın böceklerinin beslenme anı kamerada #2

    Iğdır daki altın böceklerinin beslenme anı kamerada #3

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