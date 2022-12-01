Iğdır'da baba ve oğlu birlikte yüksek lisans yapıyor

Iğdır'da baba ve oğlu birlikte yüksek lisans yapıyor

Belediye başkanlığı görevinden emekliye ayrılan 60 yaşındaki Ziyatali Deliktaş ile 25 yaşındaki oğlu Furkan Deliktaş beraber Iğdır Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladı.

Iğdır'da Karakoyunlu ilçesinde 2004-2014 yıllarında belediye başkanlığı yapan ve emekliye ayrılan, 2 çocuk ve 2 torun sahibi Ziyatali Deliktaş, Gökçeli köyünde ücretli öğretmen oğlu Furkan Deliktaş ile birlikte Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisansa başladı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1998'de mezun olan baba Deliktaş, Kıbrıs Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden 2020'de mezun olan oğlu ile şimdilerde aynı sırayı paylaşıyor.

Okumanın yaşının olmadığını belirten Ziyatali Deliktaş, oğluyla üniversiteye gitmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Cumhurbaşkanı’mıza teşekkür ediyorum"

Dersleri aksatmadan takip ettiğini belirten Deliktaş, "Yoğun siyasetin içinde yüksek lisans yapma şansımız olamadı. 59 yaşından sonra Rabb'im nasip etti ve yüksek lisans yapmaya karar verdim. Şu anda oğlumla beraber Iğdır Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaktayız. Sevgili peygamberimizin güzel bir hadisi var; 'Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz'. Bu düsturla biz de eğitimimize devam ediyoruz. 2008 yılında Iğdır Üniversitesi'ni ilimize kazandıran Cumhurbaşkanı’mıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Çoğu kişi bize özeniyor"

Yüksek lisansa bu sene başladıklarını anlatan Furkan Deliktaş ise babasıyla aynı sırayı paylaşmanın gurur verici olduğunu dile getirerek, "Babamla kol kola girip üniversiteye geliyoruz. Ders sonrası arkadaşlarla sohbet ettiğimizde babam, diye tanıştırınca şaşırıyorlar. Çoğu da bize özeniyor. Babamla başladığımız yüksek lisansı başarıyla tamlayacağımıza inanıyorum." dedi.