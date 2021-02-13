Iğdır'da bacakları yanan Fatmanur, ayakkabı giyip, koşmak istiyor

Tandıra düşmesinin ardından belinin altından itibaren ciddi yanıkları oluşan 5 yaşındaki Fatmanur, arkadaşları gibi koşup yürüyebilmek için yardım bekliyor.

Iğdır'daki Karakuyu köyünde yaşayan Asiye- Sadullah Çakmaz çiftinin 2 çocuğundan en küçüğü olan 5 yaşındaki Fatmanur, 7 Kasım 2019'da evlerindeki tandıra düştü.

Göğüs, kalça, ayak bölgelerinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Fatmanur, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

TUVALETE GİDERKEN ZORLANIYOR

1,5 yıl süren tedavide yanıklarının bir bölümü iyileşen Fatmanur, bacaklarındaki yaralar nedeniyle tuvalete gitmekte zorlanıyor.





YAŞITLARI GİBİ KOŞMAK İSTİYOR

Fatmanur, ayak parmaklarındaki yanık yaraları yüzünden de yürümekte güçlük çekiyor. Doktorların verdiği merhem ve ilaçlar ile ağrıları dindirilen Fatmanur, yaşıtları gibi koşup, oynamak istiyor.

TEDAVİ İÇİN DOKTOR BULUNDU

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ömer Özkan'ın kızlarını tedavi edebileceğini belirten Asiye Çakmaz, yardım beklediklerini söyledi.

"O DA ARKADAŞLARI GİBİ OYUN OYNAMAK İSTİYOR"

Kızının yaraları nedeniyle ayakkabı giyemediğini anlatan Çakmaz, "Sadece terlik giyebilen kızım, ayaklarının ucuna basarak yürümeye çalışıyor. O da arkadaşları gibi ayakkabı giyip, oyun oynamak istiyor" dedi.

"KOCAM İŞSİZ, ZOR GEÇİNİYORUZ"

Çocuğunun tedavisi için destek isteyen Asiye Çakmaz, "Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Kocam işsiz, zor geçiniyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" diye konuştu.

"KARDEŞİM BİR AN ÖNCE İYİLEŞSİN"

Fatmanur'un ablası Betül Çakmaz da "Kardeşim bir an önce iyileşsin. Tuvaletini yaparken sürekli ağlıyor. Yardım edin, kardeşim de koşup oynamak istiyor" dedi.