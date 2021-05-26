Iğdır'da bahar aylarının bitmesi ve yaz aylarının kapıya dayanması ile birlikte besiciler, yaylalara çıkmaya başladı.

Iğdır'da küçükbaş hayvancılık yapan besiciler yaylaların yolunu tuttu, göç başladı. Besiciler 10-15 gün sürecek yolculuğun sonunda, Ağrı’ya ulaşacak.

Besicilerin, 2 bin koyundan oluşan sürüyü önlerine katarak günler sürecek olan yolculuğu, Ağrı’da kiraladıkları yaylalarda sona erecek.

ZORLU YAYLA YOLCULUĞU BAŞLADI

2 bin küçükbaş hayvanı otlatarak Iğdır’dan Ağrı’ya götürmenin kendilerini oldukça fazla yoracağını belirten sürü sahiplerinden Mehmet Sarcan, “Şu anda Iğdır'dan Ağrı ilinin yaylalarına doğru 7-8 eve ait olan 2 bin küçükbaş hayvanımızı götürüyoruz. Bu yolculuğumuz 10-15 gün kadar sürecek. Hayvanlarımızı hem gece hem gündüz otlatarak yaylalara ulaşmaya çalışıyoruz.

Bu esnada arkadaşlarla beraber birbirimize yardım ederek sürüyü götürmeye çalışıyoruz. Hayvanlarımızın sayısı fazla olduğu için bazen sıkıntı çekebiliyoruz. Yapacak başka bir işimiz olduğu için küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tabii zaman zaman zorlandığımız ve sıkıntı yaşadığımız anlar oluyor.” dedi.

Iğdır'da besiciler yaylaların yolunu tuttu VİDEO





"3 AY YAYLADA KALACAĞIZ"

Sürüyü olası kurt saldırılarına karşı korumak için yanlarında çoban köpekleri bulundurduklarını söyleyen koyun yetiştiricilerinden Mehmet Salduz ise şunları söyledi:

“Ağrı'da yayla kiraladık. Yaklaşık 3 ay kadar yaylalarda kalacağız. Yaylada hayvanlarımızdan elde ettiğimiz et, süt, yoğurt ve yağ gibi ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz. Sürüyü kurt saldırılarından koruyabilmek için yanımızda çoban köpekleri bulunduruyoruz.





"YOLUMUZ UZUN"

Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz ve bizi akşam soğuğundan koruması için getirdiğimiz battaniyelerimizi eşek sırtlarında taşıyoruz. Gündüz vakitlerinde ise hava sıcak olduğu için battaniyelerimizi eşek sırtlarında beraberimizde götürüyoruz. Uzun bir yol gideceğimiz için hem biz hem de sürümüz yorulduğu zaman meralarda uygun bir yer bulunca orada dinleniyoruz.”



