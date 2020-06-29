Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yürüyüş yapan doğasever Ali Duvahan, dağın eteklerinden düşen kayalarda ilginç şekillerle karşılaştı.

Alhanlı köyündeki arkadaşını ziyarete giden 25 yaşındaki Duvahan, karşılaştığı desenlerin ardından kayaları daha dikkatli inceleyince üzerindeki desenlerin yaprak parçaları olduğu fark etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Rastladığı bu ilginç yaprakların gerekli merciler tarafından incelenemesini isteyen Duvahan, gördüğü desenleri fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü.

"BU FOSİLLERİN KAÇ YILLIK OLDUĞUNU MERAK EDİYORUM"

Duvahan, doğaya olan merakından dolayı gezerken karşılaştığı manzarayı, "Gezerken kayalarda bu şekilleri gördüm. Fotoğraflarını çektim ve birkaç yere sordum, bunların yaprak fosili olduğunu söylediler. Bulduğum bu fosillerin nasıl oluştuğunu, kaç yıllık olduğunu merak ediyorum. Kayanın üstündeki yapraklar çok canlı duruyor, çok dikkatimi çekti. İncelenmesini istiyorum." ifadeleriyle aktardı.

Iğdır'da bulunan yaprak fosilleri incelenmeyi bekliyor - VİDEO



"BU KAYANIN VE BÖLGENİN ARAŞTIRILMASI GEREKİR"

Arkeolog Metin Gümüştekin de, bu şekillerin bitki fosili olabileceğini belirterek, "Kayayı biraz ayrıntılı incelediğimizde, aslında bu kayanın sertleşmiş, taşlaşmış kumdan oluştuğu anlaşılıyor. Bu biraz da bize yaşadığımız dünyanın aslında aynı kalmadığını göstermektedir. Bu kayaların ve bölgenin araştırılması gerekmektedir. Buranın tarihine ışık tutacak bir araştırmanın yapılması, bölge açısından güzel olacaktır." cümlelerini kullandı.