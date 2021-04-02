Iğdır'da çiçek açan kayısı ağaçları, görsel şölen oluşturdu

Kayısı ağaçlarının çiçek açtığı Iğdır'da oluşan renk cümbüşü, doğa severlerin ilgi odağı haline geldi.

Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır Ovası'nda, kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla görsel güzellik oluştu.

Türkiye'de kayısı üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Iğdır'da, baharda çiçek açan kayısı ağaçları, renk cümbüşü ortaya çıkardı.

TURİZME KATKI SAĞLADI

Mikroklima iklimi ve coğrafi konumu ile yılda yaklaşık 50 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı kentte çiçeklenen ağaçlar, doğaseverlerin ilgi odağı olurken, bölge turizmine de katkı sağlıyor.

KAYISILAR 3 AYA TOPLANACAK

Kentte yaşayan Erhan Hacıkasımoğlu, "Bu yıl kayısı ağaçlarının bereketi daha fazla olacak, bol verimli yıl olacak. Üretimle birlikte ihracat da iyi olacak. İnşallah 3 ay sonra ağaçlardaki kayısıları toplamaya başlayacağız." dedi.





























