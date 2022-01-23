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    Iğdır'da dondurucu soğuklar etkili oldu

    Kentte sıfırın altında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle dereler adeta buz kesti.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.01.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 12:03
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    Iğdır'da dondurucu soğuklar etkili oldu

    Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Iğdır da beyaza bürüdü.

    Kentte kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

    DERELER VE AKARSULAR DONDU

    Iğdır'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı dereler ve akarsular dondu.

    Aras Dağları'nın eteklerindeki Ünlendi deresi, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle adeta buz kütlesine dönüştü.

    Iğdır'da dondurucu soğuklar etkili oldu ViDEO

    EKSİ 13 DERECE

    Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü bölgede, suların içinde kalan bazı ağaçlar da dondu.

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