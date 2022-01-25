Iğdır'da ekipler, kesintisiz enerji için yoğun mesai yapıyor

Elektrik arıza görevlileri, kar ve tipinin etkili olduğu yüksek rakımlı köylerin elektriksiz kalmaması için harekete geçti.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı dağ köylerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik hatları zarar görüyor.

ARIZA EKİPLERİNİN ZORLU MESAİSİ

Elektrik arıza ekipleri de gece, gündüz demeden her türlü olumsuz hava koşullarında dahi enerjinin, kesintisiz olarak vatandaşa ulaşması için çabalıyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köyünün Lebi mezrasındaki hatların, fırtına nedeniyle kopması üzerine çok sayıda köy elektriksiz kaldı.

KARLA KAPLI ARAZİDE YÜRÜDÜLER

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, araçların gidemediği noktaya, karla kaplı arazilerde kilometrelerce yürüdükten sonra ulaştı.

"ÇOK SOĞUK GÜNLER OLUYOR AMA..."

Dondurucu soğuğa rağmen direklere tırmanan ekipler, arızayı gidererek köylere yeniden elektrik verilmesini sağladı.

Arıza ekibinden Ferhat Aksu, zaman zaman hava şartlarının çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Vatandaşların karanlıkta kalmaması için kar, kış demeden 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını ifade eden Aksu, "Çok soğuk, fırtınalı günler de oluyor ama yapacak bir şey yok. Her şey vatandaşlarımız için." dedi.