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    Iğdır’da husumetli iki grup cadde ortasında birbirine girdi

    Iğdır'da aralarında husumet bulunan iki grubun kavgası meydan muharebesini aratmadı.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 00:38
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    Iğdır’da husumetli iki grup cadde ortasında birbirine girdi

    Iğdır'da 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunan iki grup, Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi. İki grup arasında sözlü başlayan tartışma birden kavgaya dönüştü.

    TAŞ, SOPA VE DEMİRLERLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

    Ellerine geçirdikleri taş, sopa, demirleri birbirine atan grup hızlarını alamayınca orada bulunan nalburcudan keser, kazma sapı, sopaları alarak birbirlerine saldırdılar.

    ÇEVREDEKİLER AYIRAMADI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsalar da pek başarılı olamadılar. Adeta meydan muharebesinin yaşandığı kavgaya olay yerine gelen polis müdahale etti.

    Iğdır’da husumetli iki grup cadde ortasında birbirine girdi #1

    Iğdır’da husumetli iki grup cadde ortasında birbirine girdi #2

    Iğdır’da husumetli iki grup cadde ortasında birbirine girdi #3

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