Iğdır'da kameralara leopar takıldı

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan leopar, Türkiye- İran sınırında termal kameralara yansıdı. Bir ay önce aynı bölgede yine leopar görüldüğü belirtiliyor.

Türkiye'nin İran, Azerbaycan ve Ermenistan olmak üzere 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü.

TERMAL KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye- İran sınırında nesli tükenmekte olan leopar, termal kameralara yansıdı.

Bülent Aydın Karakolu'nun termal güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, Iğdır'ın Aralık ilçe Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

BİR AY ÖNCE AYNI BÖLGEDE GÖRÜLDÜ

Bu leoparın, yaklaşık bir ay önce yine aynı bölgede görüntülenen leopardan farklı olduğu düşünülüyor.

"BÖLGEDE LEOPARIN VARLIĞINI BEKLİYORDUK"

Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, ilk leopar görüldüğünde yaptığı açıklamada, "Leoparın dağılım haritası, resmi olarak Iğdır il sınırına 15 kilometre uzaklıkta bitiyor. Leopar, Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan'a kadar gelen bir hayvan. Gürcistan ve İran'da düzenli olarak görülmektedir. Biz bölgede leoparın varlığını bekliyorduk. 2017 yılında hazırladığım Iğdır'ın memelileri listesinde, leopar da olması beklenen tür olarak yer alıyor" ifadelerini kullanmıştı.