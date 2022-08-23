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    Iğdır'da kartpostallık gün batımı

    Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bulunan Suveren köyünden güneşin batışı seyredildi. Gözleri mest eden görüntüleri izleyenler doyamadı.
    • 23.08.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 16:42
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    Iğdır'da kartpostallık gün batımı

    Türkiye'nin her köşesinde gün batımı ayrı güzellikler içerirken, Iğdır'da Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan Suveren köyünde de güneşin batış manzarası izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

    Gün batımı kendisine hayran bıraktı

    Üzerinde birçok medeniyetin yaşadığı topraklarda gün batımı objektiflere yansırken, görenleri de kendisine hayran bırakan görüntüler sergiledi.

    Gün batımını izleyenler aynı zamanda fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

    Iğdır'da kartpostallık gün batımı ViDEO

    Iğdır da kartpostallık gün batımı #1

    Bulutlar arasında gün batımı

    İHA'nın haberine göre, Iğdır'ın Suveren köyü ile merkezde çekilen görüntülerde batmaya yakın olan güneşin güzelliği görenleri etkisi altına aldı. Tuzluca ilçesinde bulunan Tekelti Dağı ile gün batımı bulutlar arasında Suveren köyünde görüntülenirken ortaya çıkan renkler mest etti. Kent merkezinde drone ile yapılan çekimde ise gün batımının görüntüsü seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

    Iğdır da kartpostallık gün batımı #2


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