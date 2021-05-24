Iğdır'da meydana gelen sel Türkiye - Nahçıvan yolunu kapattı

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki sel nedeniyle Türkiye-Nahçıvan kara yolu ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü.

Iğdır’da gece geç saatlerde şiddetli bir sağanak yağış gerçekleşti.

Şiddetli yağış bir süre sonra sele yol açtı.

Ağrı Dağı eteklerinde biriken sel suları ve taşlar geçen Türkiye-Nahçıvan kara yolunda toplanarak, yolu kapattı.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Sel suları bölgede bulunan tarım arazilerine büyük zarar verdi.

Bölgeye AFAD, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sel bölgesine gelen Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, Karayolları Iğdır İl Müdürü Fuat Öztürk, Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya incelemelerde bulundu.

"DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR"

Açıklama yapan Belediye Başkanı Güzelkaya, "2 mahallemizde maddi sıkıntılar var. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Bu bir doğal felakettir. Devletimiz güçlüdür, bunun üstesinden geleceğiz. Erken müdahale ettik ve büyük bir felaketin önüne geçtik. Allah'a şükürler olsun beterin beteri var. Ağrı'dan gelen sel suyundan kaynaklandı." dedi.

"SABAHA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye – Nahçıvan yolunun açılması için uğraştıklarını açıklayan Güzelkaya, "Şu an Azerbaycan, Nahçıvan, İran ve Türk cumhuriyetlerinin hepsine giden Türkiye-Nahçıvan kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerimiz müdahale etti, sabaha kadar çalışacağız, yolu bir saate kadar trafiğe açacağız." diye konuştu.

Ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.