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    Iğdır'da özel öğrenciler, Mehmetçik ile buluştu

    Iğdır İl Jandarma Komutanlığı personelleri, ziyaret ettikleri kentteki özel öğrencilerle bir araya geldi.
    • AA
    • 12.11.2021 - 23:55
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    Iğdır'da özel öğrenciler, Mehmetçik ile buluştu

    Kentteki Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrenim gören öğrencilerin, jandarma ile kaynaşması ve eğlenceli vakit geçirmesi için İl Jandarma Komutanlığınca program düzenlendi.

    DRONE VE KÖPEK GÖSTERİSİNİ İZLEDİLER

    Okul bahçesindeki etkinlikte, jandarmanın drone gösterisini izleyen öğrenciler, dedektör köpeklerin gösterisini izledi, pasta kesti.

    Iğdır'da özel öğrenciler, Mehmetçik ile buluştu - Foto Galeri

    Iğdır'da özel öğrenciler, Mehmetçik ile buluştu - Video

    JANDARMANIN KULLANDIĞI ARAÇLARI İNCELEDİLER

    Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca da özel öğrencilerle jandarmanın kullandığı araçları inceledi.

    Iğdır da özel öğrenciler, Mehmetçik ile buluştu #1

    BAHÇEDE FİDAN DİKTİLER

    Etkinlikte müzik eşliğinde oyunlar oynayan öğrenciler, daha sonra katılımcılarla bahçedeki boş alana fidan dikti.

    Iğdır da özel öğrenciler, Mehmetçik ile buluştu #2

    Iğdır da özel öğrenciler, Mehmetçik ile buluştu #3

    Iğdır da özel öğrenciler, Mehmetçik ile buluştu #4

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