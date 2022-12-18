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    Iğdır'da sis sürücülere zor anlar yaşattı

    Iğdır'da etkili olan sis özellikle şehirler arası yollarda hayatı felç etti.
    • 18.12.2022 - 00:33
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 00:49
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    Iğdır'da sis sürücülere zor anlar yaşattı

    Iğdır'da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren sis, 4 gündür etkisini gösteriyor.

    İHA'nın haberine göre şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

    Görüş mesafesi 5 metre

    Görüş mesafesi zaman zaman bazı bölgelerde 5 metreye düştü.

    Oluşan sis nedeniyle, şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları tamamen sise büründü.

    Iğdır'da yoğun sis hayatı felç etti VİDEO

    Iğdır da sis sürücülere zor anlar yaşattı #1

    Iğdır da sis sürücülere zor anlar yaşattı #2

    Iğdır da sis sürücülere zor anlar yaşattı #3

    Iğdır da sis sürücülere zor anlar yaşattı #4

     


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