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- Iğdır'da sis sürücülere zor anlar yaşattı
Iğdır'da sis sürücülere zor anlar yaşattı
Iğdır'da etkili olan sis özellikle şehirler arası yollarda hayatı felç etti.
- 18.12.2022 - 00:33
- Güncelleme : 18.12.2022 - 00:49
Iğdır'da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren sis, 4 gündür etkisini gösteriyor.
İHA'nın haberine göre şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Görüş mesafesi 5 metre
Görüş mesafesi zaman zaman bazı bölgelerde 5 metreye düştü.
Oluşan sis nedeniyle, şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları tamamen sise büründü.
Iğdır'da yoğun sis hayatı felç etti VİDEO