Iğdır'da tekstil sektörü gençlere iş kapısı oldu Türkiye'nin doğusundaki bazı illerde özellikle tekstil fabrikaları açılarak, gençlerin iş arayışları için büyük şehirlere gitmesine engel olunuyor. Bu illerden biri olan Iğdır'da da tekstil fabrikaları, gençler ve kadınlar için önem taşıyor.

AA

Tekstil sektörü, çalışanların yeteneklerine göre görev alabildiği verimli bir alan.

Iğdır'da 3 fabrika ile kentin farklı noktalarında faaliyete başlayan 4 tekstil atölyesinde yaklaşık 1.000 kişi istihdam ediliyor.

Iğdır'da geçtiğimiz 5 yıl içerisinde, 2 binin üzerinde kişi bu mesleğe yöneldi. Çalışanların yüzde 70'i kadın iş gücüne dayanıyor.

Iğdır'da, sayısı her yıl artan tekstil işletmeleriyle hem göç engelleniyor hem de gençlerle kadınların istihdamı artırılıyor.

İŞKUR da bu bölgede tekstil elemanı bulma ve işe yerleştirme konusunda aktif.

Iğdır'da tekstil sektörü ilerliyor

Doğu Anadolu'nun önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden, sahip olduğu iklimi ve coğrafi konumu nedeniyle mikroklima özelliğine sahip Iğdır'da, tarım ve hayvancılığın ardından tekstilde faaliyet gösteren işletmeler de her geçen yıl artıyor.

Fabrikalar OSB'de açılıyor

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan 2 fabrikanın yanında kentin farklı noktalarında faaliyete başlayan 4 tekstil atölyesi ile Tuzluca ilçesinde bulunan fabrikada kentin istihdamına önemli katkı sağlanıyor.

Mesleği bilmeyenler önce eğitiliyor sonra iş sahibi oluyor

Buradaki tesislerde de İŞKUR'un "İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi" kapsamında, elinde bir mesleği bulunmayan kişilere 3-6 aylık eğitimler veriliyor. Alınan eğitimin ardından, çoğunluğu kadın olmak üzere mesleği öğrenenler, bu tesislerde istihdam ediliyorlar.

"Son programda 144 kişi tekstil alanında istihdam edildi"

Iğdır Vali Yardımcısı Akın Oruç da tekstilin, Türkiye'de her geçen gün uzmanlık kazanılan ve hacmi büyüyen bir sektör olduğunu söyleyerek, Iğdır'daki tekstil sektörüne şöyle değindi:

Valiliğimize bağlı İŞKUR İl Müdürlüğü bu hususta 'İşbaşı Eğitim Programı' ile hem iş verenlere hem de kuruma kayıtlı işsizlere hizmet vererek, bu şekilde istihdama katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda Iğdır'daki tekstil firmalarına katkı sunmak ve katılımcılara mesleki deneyim kazandırmak için son üç yılda 37 işbaşı eğitim programları düzenlemiştir. Bu programlardan 96 erkek ve 111 kadın olmak üzere toplamda 207 kişi yararlanmıştır. Bu programların sonundan 144 kişi tekstil alanında istihdam edilmiştir.

"Servis köye kadar götürüyor"

Ev hanımı Funda Tayfun, hiçbir mesleği yokken İŞKUR üzerinden tekstil sektöründe iş başladığını, eğitim süresi bittikten sonra da bu mesleği sürdürmeyi düşündüğünü anlatarak şu bilgileri verdi:

Iğdır imkanlarında biz kadınlara bu tekstilin en güzel iş imkanı olduğunu düşünüyorum. Mesai saatlerimiz, diğer imkanlarımız çok güzel. Köyde oturan arkadaşlarımız var; servis, evlerine kadar götürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)