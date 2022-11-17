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    Iğdır'daki ağaçların renk gümbüşü göz kamaştırdı

    Aras Vadisi, sonbahar renklerine bürünerek renk cümbüşü arasında ziyaretçilerini karşılıyor.
    • 17.11.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:37
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    Iğdır'daki ağaçların renk gümbüşü göz kamaştırdı

    Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden geçen ve Ermenistan sınırını oluşturan Aras Nehri  etrafında birçok ağaç bulunuyor.

    Meyve bahçelerinin bulunduğu bölge sonbahar renklerine büründü.

    Sonbaharın renklerine bürünen nehir kenarında renk cümbüşü oluştu.

    Ziyaretçilerini ağırlıyor

    Sararan bölgedeki ağaç ve bitkiler, güzel manzaralar oluşturarak fotoğraf meraklıların rotası arasında yer aldı.

    Çevrede bulunan doğa severlerin dikkatini çeken bölge, sakinlik arayanların gözdesi.

    Iğdır daki ağaçların renk gümbüşü göz kamaştırdı #1

    Iğdır daki ağaçların renk gümbüşü göz kamaştırdı #2

    Iğdır daki ağaçların renk gümbüşü göz kamaştırdı #3

    Iğdır daki ağaçların renk gümbüşü göz kamaştırdı #4


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