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- Iğdır'daki ağaçların renk gümbüşü göz kamaştırdı
Iğdır'daki ağaçların renk gümbüşü göz kamaştırdı
Aras Vadisi, sonbahar renklerine bürünerek renk cümbüşü arasında ziyaretçilerini karşılıyor.
- 17.11.2022 - 15:18
- Güncelleme : 17.11.2022 - 15:37
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden geçen ve Ermenistan sınırını oluşturan Aras Nehri etrafında birçok ağaç bulunuyor.
Meyve bahçelerinin bulunduğu bölge sonbahar renklerine büründü.
Sonbaharın renklerine bürünen nehir kenarında renk cümbüşü oluştu.
Ziyaretçilerini ağırlıyor
Sararan bölgedeki ağaç ve bitkiler, güzel manzaralar oluşturarak fotoğraf meraklıların rotası arasında yer aldı.
Çevrede bulunan doğa severlerin dikkatini çeken bölge, sakinlik arayanların gözdesi.