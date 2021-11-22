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    Iğdır'daki kör farenin toprağı kazdığı anlar

    Doğada gözlerinin üstü deriyle örtülü olmasından dolayı ilgi çeken kör farenin, toprağı kazma anı kameralara yansıdı.
    • AA
    • 22.11.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 16:59
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    Iğdır'daki kör farenin toprağı kazdığı anlar

    Iğdır'ın Pınarbaşı köyünde yaşayan vatandaşlar, kırsal alanda ne olduklarını bilmedikleri bir canlı buldu.

    Bu canlıyı gören köylüler, önce kirpi zannetti.

    KÖR FARE

    Bir süre sonra hayvanın gözlerinin olmadığını görünce kör fare olduğunu anladılar.

    TOPRAĞI KAZIP SAKLANIYOR

    Vatandaşlarca serbest bırakılan kör farenin, toprağı kazıp içine saklanması çevredekilerce ilgiyle izlendi.

    KEMİRGENLER AİLESİNDEN

    Kemirgenler ailesinden olan, bitki kökü ve böceklerle beslenen, toprağı kazarken oluşturduğu toprak kümeleriyle bilinen kör farenin, bir süre sonra toprağın derinliklerine girerek gözden kaybolması çevredekiler tarafından görüntülendi.

    Iğdır'daki kör farenin toprağı kazdığı anlar VİDEO

    Iğdır daki kör farenin toprağı kazdığı anlar #1

    Iğdır daki kör farenin toprağı kazdığı anlar #2

    Iğdır daki kör farenin toprağı kazdığı anlar #3

    Iğdır daki kör farenin toprağı kazdığı anlar #4

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