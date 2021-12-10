Iğdır'daki Muhammet, tek bacağıyla dağa tırmandı

14 yaşındaki bedensel engelli Muhammed Arman, tek bacağıyla dağcılarla birlikte 2 bin 450 metre rakımlı Tekelti Dağı'na tırmanmanın sevincini yaşadı.

Iğdır'ın merkezine bağlı Aşağı Erhacı köyünde oturan Ayşe- Cemal Arman çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Muhammed Arman, doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya geldi.

Muhammed Arman, iki ayağı olmayan bir dağcının Himalayalardaki 8 bin 163 metre yüksekliğindeki Manaslu Dağı'na tırmandığı belgeseli izledikten sonra dağcılığa merak saldı.

Erhacı Köyü Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Arman’ın dağa tırmanma hayalini İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri gerçekleştirdi.

TEK BACAK VE KOLTUK DEĞNEKLE ZİRVEYE ÇIKTI

Kulübün sporcularından Murat Uçkaç, Mehdi Akgün ve Ümit Sönmez, Muhammed Arman'ı evinden alarak 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Tekelti Dağı'nın eteğine getirdi.

Burada hazırlıklarını yapan dağcılarla birlikte Muhammed Arman’ın, tek bacağı ve koltuk değnekleriyle zirve yolculuğu başladı. Zorlu noktaları dağcıların yardımıyla geçen Arman, zirveye ulaştı.

"HAYATIMDA EN HEYECANLI GÜNÜMDÜ"

İlk kez bu kadar yükseğe tırmandığını ifade eden Arman, mutluluğunu yanındaki dağcılarla paylaştı. Bazı etaplarda zorlandığını kaydeden Muhammed Arman, "Hayatımda en heyecanlı günümdü bugün. Bugüne kadar çıktığım en yüksek dağın zirvesindeyim. Bana bu günü yaşattıkları için sporcu ağabeylerime teşekkür ediyorum. Heyecandan elim ayağım titriyor. Sırada Ağrı Dağı var." dedi.

HEDEFİ AĞRI DAĞI'NA ÇIKMAK

Tırmanışa liderlik eden Ümit Sönmez, dağcılığa merak salan Muhammed Arman'ın köyünün yakınındaki tepelere çıktığını söyledi. Muhammed'in dağcılığa olan merakını gidermek için Tekelti Dağı'nın zirvesine çıktıklarını belirten Sönmez, yeni hedeflerinin Ağrı Dağı'na çıkmak olduğunu ifade etti.

































