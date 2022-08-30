Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi dikkat çekiyor

Tuz Dağı'nın içinde bulunan Tuz Terapi Merkezi, 14 ayda 100 bin kişiyi misafir etti.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Terapi Merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Tuz ihtiyacının karşılanması amacıyla başlayan kazı çalışmaları vatandaşın ilgi odağı oluyor.

100 bin kişi ziyaret etti

Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmalar, hala devam ediyor.

Merkez müdürlüğünün verilerine göre, geçen yılın haziran ayında sadece ziyaret amaçlı hizmete açılan mağaraları, yaklaşık 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti.

"Tuz mağaralarının içi ferahlatıcı ve rahat"

AA'nın aktarımına göre; İzmir'den gelen Öztürk Güneri, Kars'a gezmek için geldiğini, yakınlarının tavsiyesi üzerine Tuz Terapi Merkezi'ni ziyaret ettiğini söyledi.

Tuz mağaralarına hayran kaldığını ifade eden Güneri, "Yurdumuzda çok güzel yerler var, bu yerlerin herkesin görmesini tavsiye ederim.

Tuz mağaralarının içi ferahlatıcı ve rahat. Burası çok serin bir yer, insanın içi açılıyor." ifadelerini kullandı.