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    Iğdır’dan yola çıkan kartal, 6 ayda 20 bin kilometre uçtu

    Verici takılarak izlemeye alınan “küçük kartal”, 6 ayda 9 ülkeyi kapsayan göçünde 20 bin kilometre yol katetti. Kartal, kış mevsiminin yaklaşmasıyla kuzey yarım küreye dönmek üzere göçe başladı.
    • AA
    • 29.03.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 17:44
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    Iğdır’dan yola çıkan kartal, 6 ayda 20 bin kilometre uçtu

    Iğdır'da 13 Eylül 2021'de 10 gramlık uydu vericisi yerleştirilen ve bilimsel adı Hieraaetus pennatus olan “küçük kartal” cinsi kuş, doğaya salındı.

    Takip sonucu aynı gün Van'dan İran'a, oradan da 14 Eylül 2021'de Hakkari'ye gittiği anlaşılan kartal, Derecik ilçesi yakınlarından Irak'a geçti.

    1 HAFTALIK GEZİ: SUUDİ ARABİSTAN VE ETİYOPYA'YA GEÇTİ

    Irak'ta 3 gün kalan kartal, 17 Eylül 2021'de sınırdaki Imam Turki Bin Abdullah Doğa Koruma Alanı'nı kullanarak Suudi Arabistan'a ulaştı.

    7 gün boyunca burada barındıktan sonra 24 Eylül'de Yemen'e giden kartal, 28 Eylül'de Kızıldeniz Sahili'nden Cibuti'ye, daha sonra da Etiyopya'ya geçti.

    Uydudan takip edilen kartal 6 ayda 20 bin kilometre uçtu VİDEO

     

    KUZEY YARIM KÜREYE DÖNMEK ÜZERE GÖÇE BAŞLADI

    Burada 1 ay boyunca kalan kartal, 30 Ekim'de Kenya'ya, 31 Ekim'de Uganda'ya uçarak yaşam kurduğu Nakarapirpirit bölgesinde 5 ay boyunca kaldı.

    Küçük kartal, güney yarım kürede kış mevsiminin yaklaşmasıyla kuzey yarım küreye dönmek üzere göçe başladı.

    Iğdır’dan yola çıkan kartal, 6 ayda 20 bin kilometre uçtu #1

    20 BİN KİLOMETRE UÇTU

    Uganda'dan 12 Mart 2022'de yola çıkan küçük kartal, günler süren yolculuğun ardından şu sıralar bulunduğu Suudi Arabistan'daki Imam Turki Bin Abdullah Doğa Koruma Alanı yakınlarına geldi.

    Kartalın Iğdır'dan çıktıktan sonra toplam 20 bin kilometre uçtuğu belirlendi.

    Iğdır’dan yola çıkan kartal, 6 ayda 20 bin kilometre uçtu #2

    GİTMEDİĞİ YER KALMADI

    Küçük kartalın, güney yarım küreye göçü esnasında Irak'taki Dicle Nehri, Suudi Arabistan'daki İmam Turki Bin Abdullah Doğa Koruma Alanı, Yemen'in Kızıldeniz sahilindeki Murad sahili, Etiyopya'daki Yangudi Rassa Ulusal Parkı, Koka Rezervuarı, Hora-Dambal (Ziway) Gölü, Shala Gölü, Abijatta-Shalla Milli Parkı, Abaya Gölü, Chamo Gölü, Chelbi Yaban Hayatı Koruma Alanı, Kenya'daki Turkana Gölü, Uganda'daki Pian Upe Doğal Yaşamı Koruma Alanı, Opeta Gölü ve Elgon Dağı Milli Parkı'na uğradığı saptandı.

    Iğdır’dan yola çıkan kartal, 6 ayda 20 bin kilometre uçtu #3

    DÖNÜŞ YOLUNDA

    Göç yolculuğu süren küçük kartal dönüş yolunda ise Etiyopya'daki Awasa Gölü, East Langano Koruma Alanı, Cibuti'deki Lake Ghoubet, Hint Okyanusu'nun Tadjourah Körfezi, Yemen'e bağlı Kızıldeniz'deki Mayyun Adası, Suudi Arabistan'daki dünyanın en büyük kumlu çölü olan Rub'al Khali'nin batı ucunda bulunan Uruq Bani Koruma Alanı'nı geçti.

    Iğdır’dan yola çıkan kartal, 6 ayda 20 bin kilometre uçtu #4

    “GÖÇ SERÜVENİNDE 3 BİN 500 METREYE KADAR YÜKSELDİ”

    KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Aras Kuş Araştırma Merkezi’nde kuş bilimi üzerine ciddi çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

    Bu alana gelen birçok önemli kuş türünün izlendiğini belirten Çoban, “13 Eylül 2021'de ağlarımıza takılan küçük kartalı 10 gramlık uydu vericisi takarak izlemeye başladık. Kartal bu izleme sürecinde, yaklaşık 6 aylık periyotta 20 bin kilometre yol yaptı.” dedi.

    Iğdır’dan yola çıkan kartal, 6 ayda 20 bin kilometre uçtu #5

    “ÜREME ALANINA GİDECEK VE ORADA ÜREYECEK”

    Kartalın kışı Kenya-Uganda sınırına yakın bir bölgede geçirdiğini aktaran Çoban, “Şimdi tekrar geri göçüne başladı ve şu anda Suudi Arabistan'da. Bu 20 bin kilometrelik göç serüveninde 3 bin 500 metreye kadar yükseldi. Şu anda göçü devam ediyor, umut ediyoruz ki tekrar Iğdır üstünden geçerek üreme alanına gidecek ve orada üreyecek.” diye konuştu.

    Iğdır’dan yola çıkan kartal, 6 ayda 20 bin kilometre uçtu #6

    “KARTAL ERİŞKİN BİR BİREY, 700 GRAM AĞIRLIĞINDA”

    Iğdır'ın kuşların kuzey-güney göçleri esnasında sıklıkla kullandıkları nadide bir rota olduğunu ifade eden Çoban, “Yakaladığımız kartal erişkin bir birey, 700 gram ağırlığında. Dünyada baktığınız zaman küçük kartalların nüfusu tehlike altında değil, stabil bir popülasyona sahip. Ortalama ömürleri 7 yıl. Muhtemelen geri döndüğü zaman üreyerek hayatına devam edecek.” dedi.

    Küçük kartalın yaklaşık 10 gün içinde yeniden Iğdır'a gelip burada bir süre konakladıktan sonra Rusya'ya geçip kuzey yarım kürede yuva yapması bekleniyor.

    Iğdır’dan yola çıkan kartal, 6 ayda 20 bin kilometre uçtu #7

    Iğdır’dan yola çıkan kartal, 6 ayda 20 bin kilometre uçtu #8


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