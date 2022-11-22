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    Iğdır'ın coğrafi işaretli kayısı bahçelerinde sonbahar

    Kentin öne çıkan kayısı bahçeleri, sonbaharda da ziyaretçi akınına uğruyor. Etkileyici güzelliğe bürünen bahçe, drone ile görüntülendi.
    • 22.11.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 16:30
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    Iğdır'ın coğrafi işaretli kayısı bahçelerinde sonbahar

    Yurt genelinde sonbaharın renkleri hakim olmaya devam ediyor.

    Tabiat parkları, meyve bahçeleri eşsiz manzaralara sahne oluyor.

    Hazan mevsimi olarak bilinen sonbaharda sarı, kahverengi ve kırmızı tonları fotoğraf tutkunları tarafından da yoğun ilgi görüyor.

    Bir kartpostallık manzara da Iğdır'dan.

    Kayısı bahçelerinde sonbahar

    Kentin coğrafi işaretli kayısı bahçeleri, sonbahar renkleriyle etkileyici güzelliğine güzellik kattı.

    Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, yıllık 45 bin tondan fazla kayısı hasadı gerçekleştirilen ve 300 bin kayısı ağacı bulunan bahçeler, her mevsim farklı bir güzellik sunuyor.

    Iğdır ın coğrafi işaretli kayısı bahçelerinde sonbahar #1

    Drone ile görüntülendi

    AA'nın aktarımına göre; sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük beğeni topluyor.

    Ziyaretçi akınına uğrayan kayısı bahçelerinin sunduğu bu eşsiz güzellikler, drone ile görüntülendi.

    Iğdır'ın coğrafi işaretli kayısı bahçelerinde sonbahar VİDEO

    Iğdır ın coğrafi işaretli kayısı bahçelerinde sonbahar #2

    Iğdır ın coğrafi işaretli kayısı bahçelerinde sonbahar #3

    Iğdır ın coğrafi işaretli kayısı bahçelerinde sonbahar #4


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