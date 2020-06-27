İğne öncesinde bebeğin dikkatini dağıtmayı başaran doktor

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Bebeğe hiç hissettirmeden iğne yapan bu doktor, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İğne yaptırma işlemi, bebekler için zorlu bir süreç olarak biliniyor.

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videoda, bir doktorun bebekleri iğne stresinden nasıl kurtardığı görülüyor.

BEBEĞİ AĞLATMADAN İĞNE YAPAN DOKTOR

Doktor, iğne öncesinde eğlenceli bir şekilde üzerinde gezgirdiği iğneyle bebeğin dikkatini dağıtıyor.

Bebek eğlenirken, o sırada doktor iğneyi yapıyor. Zorlu işlem, bu şekilde tamamlanıyor.

Bebeğe hiç hissettirmeden iğne yapan bu doktor VİDEO